https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html

США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны

США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны - РИА Новости, 22.09.2024

США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны

Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него новых постоянных членов,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T02:45

2024-09-22T02:45

2024-09-22T11:06

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него новых постоянных членов, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD."Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства", — говорится в документе.Лидеры QUAD подчеркнули, что в число постоянных членов в реформированном Совбезе должны войти представители Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.Встреча в формате QUAD стала своего рода прощальной для Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Оба они заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый — на пост президента США, второй — в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия — союзники США, то Индию включили в четверку во многом за счет ее растущей роли в регионе и противостояния с Китаем.

https://ria.ru/20240922/zayavlenie-1974051388.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957331190.html

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в мире, сша, индия, япония, оон, джо байден, фумио кисида