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США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны - РИА Новости, 22.09.2024
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02:45 22.09.2024 (обновлено: 11:06 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/reforma-1974051974.html
США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны
США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны - РИА Новости, 22.09.2024
США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны
Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него новых постоянных членов,... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:45
2024-09-22T11:06
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него новых постоянных членов, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD."Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства", — говорится в документе.Лидеры QUAD подчеркнули, что в число постоянных членов в реформированном Совбезе должны войти представители Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.Встреча в формате QUAD стала своего рода прощальной для Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Оба они заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый — на пост президента США, второй — в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия — союзники США, то Индию включили в четверку во многом за счет ее растущей роли в регионе и противостояния с Китаем.
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в мире, сша, индия, япония, оон, джо байден, фумио кисида
В мире, США, Индия, Япония, ООН, Джо Байден, Фумио Кисида
США, Индия, Япония и Австралия призвали включить в СБ ООН новые страны

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии привали к реформе СБ ООН

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСаммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 22 сентября 2024
Саммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Саммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 22 сентября 2024
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него новых постоянных членов, следует из совместного заявления по итогам встречи в формате QUAD.
"Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным путем расширения постоянных и непостоянных категорий членства", — говорится в документе.
Саммит лидеров QUAD в штате Делавэр, США. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии выступили с заявлением по Украине
02:27
Лидеры QUAD подчеркнули, что в число постоянных членов в реформированном Совбезе должны войти представители Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избирают сроком на два года. На 2023 и 2024-й избраны Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта, а на 2024 и 2025-й — Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана.

Встреча в формате QUAD стала своего рода прощальной для Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Оба они заявили, что не будут добиваться переизбрания: первый — на пост президента США, второй — в качестве председателя правящей Либерально-демократической партии и премьера Японии.
Формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности) был инициирован в 2007 году премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия — союзники США, то Индию включили в четверку во многом за счет ее растущей роли в регионе и противостояния с Китаем.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Страны ШОС призвали к реформе ООН
4 июля, 12:19
 
В миреСШАИндияЯпонияООНДжо БайденФумио Кисида
 
 
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