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В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274 - РИА Новости, 23.09.2024
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17:54 23.09.2024 (обновлено: 19:34 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/livan-1974291085.html
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274 - РИА Новости, 23.09.2024
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274
В Ливане с начала суток погибли 274 человека от ударов ВВС Израиля, сообщили в центре экстренных ситуаций Минздрава страны. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:54
2024-09-23T19:34
в мире
ливан
израиль
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 23 сен — РИА Новости. В Ливане с начала суток погибли 274 человека от ударов ВВС Израиля, сообщили в центре экстренных ситуаций Минздрава страны."Число погибших достигло 274 человек, &lt;…&gt; включая 21 ребенка", — говорится в заявлении.Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, военные утром начали наносить масштабные авиаудары по зданиям на юге и востоке Ливана, где хранились ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для убийства израильских граждан. Подчеркивалось, что все атаки основаны на точных разведданных.За сутки армия ударила по более чем 800 объектам ливанского шиитского движения "Хезболла". Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.С момента нападения ХАМАС на Израиль "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
https://ria.ru/20240923/livan-1974295336.html
https://ria.ru/20240923/peskov-1974223588.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274

Минздрав Ливана: число погибших при авиаударах Израиля возросло до 274 человек

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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БЕЙРУТ, 23 сен — РИА Новости. В Ливане с начала суток погибли 274 человека от ударов ВВС Израиля, сообщили в центре экстренных ситуаций Минздрава страны.
"Число погибших достигло 274 человек, <…> включая 21 ребенка", — говорится в заявлении.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Второй фронт готов". США предупредили ключевого союзника о большой войне
22 сентября, 08:00
Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, военные утром начали наносить масштабные авиаудары по зданиям на юге и востоке Ливана, где хранились ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для убийства израильских граждан. Подчеркивалось, что все атаки основаны на точных разведданных.
За сутки армия ударила по более чем 800 объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль.
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Вчера, 18:32
По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

При вторжении ХАМАС в южные районы Израиля 7 октября 2023-го погибли более 1,2 тысячи человек.

Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.
С момента нападения ХАМАС на Израиль "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Вчера, 12:41
 
В миреЛиванИзраильХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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