В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274
Минздрав Ливана: число погибших при авиаударах Израиля возросло до 274 человек
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
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БЕЙРУТ, 23 сен — РИА Новости. В Ливане с начала суток погибли 274 человека от ударов ВВС Израиля, сообщили в центре экстренных ситуаций Минздрава страны.
"Число погибших достигло 274 человек, <…> включая 21 ребенка", — говорится в заявлении.
Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, военные утром начали наносить масштабные авиаудары по зданиям на юге и востоке Ливана, где хранились ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для убийства израильских граждан. Подчеркивалось, что все атаки основаны на точных разведданных.
За сутки армия ударила по более чем 800 объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль.
По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.
При вторжении ХАМАС в южные районы Израиля 7 октября 2023-го погибли более 1,2 тысячи человек.
Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.
С момента нападения ХАМАС на Израиль "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.