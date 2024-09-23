https://ria.ru/20240923/livan-1974291085.html

В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274

В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274 - РИА Новости, 23.09.2024

В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских ударов до 274

В Ливане с начала суток погибли 274 человека от ударов ВВС Израиля, сообщили в центре экстренных ситуаций Минздрава страны. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:54

2024-09-23T17:54

2024-09-23T19:34

в мире

ливан

израиль

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 23 сен — РИА Новости. В Ливане с начала суток погибли 274 человека от ударов ВВС Израиля, сообщили в центре экстренных ситуаций Минздрава страны."Число погибших достигло 274 человек, <…> включая 21 ребенка", — говорится в заявлении.Как сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля, военные утром начали наносить масштабные авиаудары по зданиям на юге и востоке Ливана, где хранились ракеты, снаряды и беспилотники, предназначенные для убийства израильских граждан. Подчеркивалось, что все атаки основаны на точных разведданных.За сутки армия ударила по более чем 800 объектам ливанского шиитского движения "Хезболла". Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. По данным военных, вместе с ним ликвидировали старших командиров этого спецподразделения. В ЦАХАЛ считают, что они планировали вторжение на территорию Израиля с последующей оккупацией Галилеи, а также убийства мирных граждан, подобно нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.Бойцы шиитского движения в ответ атаковали базу ВВС еврейского государства Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.С момента нападения ХАМАС на Израиль "Хезболла" ежедневно обстреливает север страны, погибли десятки мирных жителей. В ливанском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

https://ria.ru/20240923/livan-1974295336.html

https://ria.ru/20240923/peskov-1974223588.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал)