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Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
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11:00 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974188822.html
Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ
Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024
Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в Нью-Йорке переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить с ним ход конфликта на Украине и... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:00
2024-09-23T11:00
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в Нью-Йорке переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить с ним ход конфликта на Украине и "возможные пути поиска мира", сообщила газета Hürriyet. Ранее газета Sabah сообщила, что Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Зеленским, армянским премьером Николом Пашиняном и иранским лидером Масудом Пезешкианом в "Турецком доме" в Нью-Йорке. "Президент Эрдоган также встретится с … Зеленским завтра в "Турецком доме" (в Нью-Йорке, расположен напротив здания штаб-квартиры ООН – ред.). Ожидается, что президент Эрдоган, который уже давно призывает к "справедливому миру"... между Украиной и Россией и играет ведущую роль в разработке мирного договора, объединяющего обе стороны в 2022 году (речь о стамбульском мирном процессе – ред.), обсудит с Зеленским ход войны и возможные пути поиска мира", - пишет издание. Эрдоган заявил в понедельник, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году "достигли своей цели". В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
https://ria.ru/20240919/sanktsii-1973714695.html
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в мире, цены на нефть, украина, россия, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, никол пашинян, оон, верховная рада украины
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Нью-Йорк (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Никол Пашинян, ООН, Верховная Рада Украины
Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ

Hürriyet: Эрдоган в Нью-Йорке обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в Нью-Йорке переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить с ним ход конфликта на Украине и "возможные пути поиска мира", сообщила газета Hürriyet.
Ранее газета Sabah сообщила, что Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Зеленским, армянским премьером Николом Пашиняном и иранским лидером Масудом Пезешкианом в "Турецком доме" в Нью-Йорке.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Турции назвали антироссийские санкции одной из тем переговоров по Украине
19 сентября, 19:29
"Президент Эрдоган также встретится с … Зеленским завтра в "Турецком доме" (в Нью-Йорке, расположен напротив здания штаб-квартиры ООН – ред.). Ожидается, что президент Эрдоган, который уже давно призывает к "справедливому миру"... между Украиной и Россией и играет ведущую роль в разработке мирного договора, объединяющего обе стороны в 2022 году (речь о стамбульском мирном процессе – ред.), обсудит с Зеленским ход войны и возможные пути поиска мира", - пишет издание.
Эрдоган заявил в понедельник, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году "достигли своей цели".
В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Биомасса": в Киеве предупредили о всеобщем бунте из-за решения Зеленского
22 сентября, 16:06
 
В миреЦены на нефтьУкраинаРоссияНью-Йорк (город)Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийНикол ПашинянООНВерховная Рада Украины
 
 
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