https://ria.ru/20240923/erdogan-1974188822.html

Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ

Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2024

Эрдоган обсудит с Зеленским ход конфликта на Украине, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в Нью-Йорке переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить с ним ход конфликта на Украине и... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:00

2024-09-23T11:00

2024-09-23T11:00

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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в Нью-Йорке переговоров с Владимиром Зеленским намерен обсудить с ним ход конфликта на Украине и "возможные пути поиска мира", сообщила газета Hürriyet. Ранее газета Sabah сообщила, что Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Зеленским, армянским премьером Николом Пашиняном и иранским лидером Масудом Пезешкианом в "Турецком доме" в Нью-Йорке. "Президент Эрдоган также встретится с … Зеленским завтра в "Турецком доме" (в Нью-Йорке, расположен напротив здания штаб-квартиры ООН – ред.). Ожидается, что президент Эрдоган, который уже давно призывает к "справедливому миру"... между Украиной и Россией и играет ведущую роль в разработке мирного договора, объединяющего обе стороны в 2022 году (речь о стамбульском мирном процессе – ред.), обсудит с Зеленским ход войны и возможные пути поиска мира", - пишет издание. Эрдоган заявил в понедельник, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году "достигли своей цели". В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.

https://ria.ru/20240919/sanktsii-1973714695.html

https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html

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