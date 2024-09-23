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Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024
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06:14 23.09.2024 (обновлено: 11:25 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974159546.html
Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган
Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024
Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:14
2024-09-23T11:25
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели. &quot;Мы прилагали и прилагаем усилия (по урегулированию украинского конфликта. — Прим. ред.). Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений&quot;, — приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле соглашений. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать" дальше.
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в мире, россия, стамбул, украина, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, владимир путин
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Владимир Путин
Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: определенные лобби не хотели, чтобы переговоры в Стамбуле достигли цели

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели.
«

"Мы прилагали и прилагаем усилия (по урегулированию украинского конфликта. — Прим. ред.). Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений", — приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.

Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.
В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле соглашений.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать" дальше.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган
Вчера, 06:01
 
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