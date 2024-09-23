https://ria.ru/20240923/erdogan-1974159546.html

Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган

Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024

Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:14

2024-09-23T06:14

2024-09-23T11:25

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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели. "Мы прилагали и прилагаем усилия (по урегулированию украинского конфликта. — Прим. ред.). Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений", — приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле соглашений. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать" дальше.

https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974158773.html

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в мире, россия, стамбул, украина, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, владимир путин