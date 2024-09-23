Определенные лобби не хотели переговоров по Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган: определенные лобби не хотели, чтобы переговоры в Стамбуле достигли цели
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "определенные лобби" не захотели, чтобы переговоры по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле в 2022 году достигли своей цели.
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"Мы прилагали и прилагаем усилия (по урегулированию украинского конфликта. — Прим. ред.). Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели. В любом случае мы делаем и будем делать все возможное, чтобы закончить войну, не допустив новых разрушений", — приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.
Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.
В сентябре на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле соглашений.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать" дальше.