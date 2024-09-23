https://ria.ru/20240923/drony-1974171276.html

За рубежом впервые представят российский комплекс РЭБ против "роя" дронов

За рубежом впервые представят российский комплекс РЭБ против "роя" дронов - РИА Новости, 23.09.2024

За рубежом впервые представят российский комплекс РЭБ против "роя" дронов

"Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые продемонстрирует за рубежом новейшее средство радиоэлектронного противодействия дронам, сообщил генеральный... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:20

2024-09-23T09:20

2024-09-23T09:20

новое оружие россии

безопасность

технологии

баку

азербайджан

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на выставке ADEX 2024 впервые продемонстрирует за рубежом новейшее средство радиоэлектронного противодействия дронам, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" (входит в государственную корпорацию "Ростех") организует объединенную российскую экспозицию на международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан). В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений. "На ADEX 2024 Рособоронэкспорт покажет проверенные в боях наиболее востребованные образцы современного вооружения, среди которых впервые за пределами России… и новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА. Представляемые нами решения обеспечивают защиту от всего спектра внешних и внутренних угроз безопасности государств региона", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта". Впервые выставляемый за рубежом малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) - новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавления каналов управления и спутниковой навигации коммерческих БПЛА. Подчеркивается, что РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) прошел испытания в реальных боевых условиях и показал высокую эффективность при защите автомобильной и бронетанковой техники. "Также в сегменте средств противодействия БПЛА "Рособоронэкспорт" покажет "Изделие РБ-504П-Э", позволяющее обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БПЛА, в том числе в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия "рою" дронов", - сообщает "Рособоронэкспорт".

https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html

https://ria.ru/20240923/lantset-1974170091.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, баку, азербайджан, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех