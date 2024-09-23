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США опасаются роста влияния БРИКС, заявил турецкий политик - РИА Новости, 23.09.2024
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05:44 23.09.2024 (обновлено: 12:02 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/briks-1974157681.html
США опасаются роста влияния БРИКС, заявил турецкий политик
США опасаются роста влияния БРИКС, заявил турецкий политик - РИА Новости, 23.09.2024
США опасаются роста влияния БРИКС, заявил турецкий политик
Сокращение использования доллара в мировой торговле является страшным сном США, Вашингтон опасается роста влияния БРИКС, заявил РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:44
2024-09-23T12:02
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Сокращение использования доллара в мировой торговле является страшным сном США, Вашингтон опасается роста влияния БРИКС, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Согласно турецким СМИ, глава американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон, выступая ранее на Совете институциональных инвесторов в Нью-Йорке, предупредил о том, что БРИКС продвигает усилия по снижению зависимости от доллара США, что обычно называют дедолларизацией. "Заявление Джейми Даймона, генерального директора крупнейшего американского банка JP Morgan, ясно показывает, что опасения другой стороны (стороны Атлантики) по поводу роста БРИКС теперь выражены. Заявка такой страны — члена НАТО, как Турция, на вступление в БРИКС создает впечатление, что этот импульс значительно возрастет", — заявил политик. По его словам, страшный сон США заключается в том, что использование доллара как в сбережениях, так и в международной торговле "прекратится или значительно сократится", "Причина в том, что экономика США основана не на производстве, а на разнице между номинальной стоимостью доллара и затратами на его печать, так называемой сеньоражной стоимости, поступающей в экономику США. На данный момент Соединенные Штаты наслаждаются огромным процветанием за счет огромного количества денег, которые они печатают", — подчеркнул он. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил ранее, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать. Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ России. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявлял, что США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240923/briks-1974154334.html
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сша, турция, россия, валентина матвиенко, владимир путин, брикс, нато, megaupload
США, Турция, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, Megaupload
США опасаются роста влияния БРИКС, заявил турецкий политик

Турецкий политик Топкурулу: США опасаются роста влияния БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Сокращение использования доллара в мировой торговле является страшным сном США, Вашингтон опасается роста влияния БРИКС, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Согласно турецким СМИ, глава американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон, выступая ранее на Совете институциональных инвесторов в Нью-Йорке, предупредил о том, что БРИКС продвигает усилия по снижению зависимости от доллара США, что обычно называют дедолларизацией.
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"Заявление Джейми Даймона, генерального директора крупнейшего американского банка JP Morgan, ясно показывает, что опасения другой стороны (стороны Атлантики) по поводу роста БРИКС теперь выражены. Заявка такой страны — члена НАТО, как Турция, на вступление в БРИКС создает впечатление, что этот импульс значительно возрастет", — заявил политик.
По его словам, страшный сон США заключается в том, что использование доллара как в сбережениях, так и в международной торговле "прекратится или значительно сократится",
"Причина в том, что экономика США основана не на производстве, а на разнице между номинальной стоимостью доллара и затратами на его печать, так называемой сеньоражной стоимости, поступающей в экономику США. На данный момент Соединенные Штаты наслаждаются огромным процветанием за счет огромного количества денег, которые они печатают", — подчеркнул он.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил ранее, что стремление БРИКС к дедолларизации в мире стоит поддерживать.
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Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ России.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявлял, что США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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