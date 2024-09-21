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Крупнейший в СКФО завод полимерных труб открыли в Дагестане - РИА Новости, 21.09.2024
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Республика Дагестан
 
17:14 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/zavod-1974011047.html
Крупнейший в СКФО завод полимерных труб открыли в Дагестане
Крупнейший в СКФО завод полимерных труб открыли в Дагестане - РИА Новости, 21.09.2024
Крупнейший в СКФО завод полимерных труб открыли в Дагестане
Торжественное открытие современного завода по производству полимерных труб "Эксонор" состоялось в субботу в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана, РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:14
2024-09-21T17:14
республика дагестан
северный кавказ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей меликов
республика дагестан
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ОРТА-СТАЛ (Дагестан), 21 сен — РИА Новости. Торжественное открытие современного завода по производству полимерных труб "Эксонор" состоялось в субботу в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана, передает корреспондент РИА Новости. Завод станет крупнейшим производственным предприятием такого рода на Северном Кавказе. Проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей. “Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов. Глава республики Сергей Меликов наградил Балакеримова медалью “За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан”. “Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – отметил Меликов. Ассортимент производимой продукции включает газовые трубы высокого давления, трубы для капельного орошения, гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы. Эти изделия предназначены для использования в различных отраслях, включая строительство, сельское хозяйство, коммунальные службы и промышленность. Предполагается, что завод "Эксонор" благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Кроме того, предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500. Строительство завода началось в августе 2022 года. Общая площадь предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров. Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников.
https://ria.ru/20240905/dagestan-1970927069.html
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северный кавказ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей меликов, республика дагестан
Республика Дагестан, Северный Кавказ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Сергей Меликов, Республика Дагестан

Крупнейший в СКФО завод полимерных труб открыли в Дагестане

© РИА Новости / Владимир АстапковичОткрытие крупнейшего в СКФО завода полимерных труб в Дагестане
Открытие крупнейшего в СКФО завода полимерных труб в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Открытие крупнейшего в СКФО завода полимерных труб в Дагестане
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ОРТА-СТАЛ (Дагестан), 21 сен — РИА Новости. Торжественное открытие современного завода по производству полимерных труб "Эксонор" состоялось в субботу в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана, передает корреспондент РИА Новости.
Завод станет крупнейшим производственным предприятием такого рода на Северном Кавказе. Проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичОткрытие крупнейшего в СКФО завода полимерных труб в Дагестане
Открытие крупнейшего в СКФО завода полимерных труб в Дагестане - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Открытие крупнейшего в СКФО завода полимерных труб в Дагестане
“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов.
Глава республики Сергей Меликов наградил Балакеримова медалью “За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан”.
“Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – отметил Меликов.
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Ассортимент производимой продукции включает газовые трубы высокого давления, трубы для капельного орошения, гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы. Эти изделия предназначены для использования в различных отраслях, включая строительство, сельское хозяйство, коммунальные службы и промышленность.
Предполагается, что завод "Эксонор" благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Кроме того, предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500.
Строительство завода началось в августе 2022 года. Общая площадь предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров. Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников.
 
Республика ДагестанСеверный КавказМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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