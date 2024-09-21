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Биография Виктора Вержбицкого

Биография Виктора Вержбицкого - РИА Новости, 21.09.2024

Биография Виктора Вержбицкого

Актер театра и кино, народный артист России Виктор Александрович Вержбицкий родился 21 сентября 1959 года в Ташкенте Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:11

2024-09-21T01:11

2024-09-21T01:11

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виктор вержбицкий

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Актер театра и кино, народный артист России Виктор Александрович Вержбицкий родился 21 сентября 1959 года в Ташкенте Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). Детство Вержбицкого прошло за кулисами – его бабушка работала в театре костюмером.В 1983 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана).В 1983-1995 годах работал в Ташкентском государственном академическом театре драмы (ныне Государственный академический русский драматический театр Узбекистана). В этом театре он исполнял роли Треплева в "Чайке" Антона Чехова, Сципиона в "Калигуле" Альбера Камю, Флорана в "Священных чудовищах" Жана Кокто, Билли Биббита в спектакле "Полет над гнездом кукушки" по Кену Кизи, Обольянинова в "Зойкиной квартире" Михаила Булгакова и др. Одновременно в этот период в ташкентском театре "Ильхом" Вержбицкий играл в спектаклях "Дорогая Елена Сергеевна" Людмилы Разумовской (Володя), "Сцены у фонтана" Семена Злотникова (Кошкин), "Дом, который построил Свифт" Григория Горина (Некто). Актер также был занят в спектакле Ташкентского ТЮЗа "Эквус" по Питеру Шефферу (доктор Дайзерт).В 1995-1998 годах Вержбицкий работал в московском Новом драматическом театре. Список сыгранных им ролей пополнили Гватинар в "Реванше королевы" Эжена Скриба и Эрнеста Легуве, Дорант в "Журдене" по Жану-Батисту Мольеру, Меньшиков в "Ассамблее" Петра Гнедича. В 1998-2005 годах играл в театре Et Cetera. Им были исполнены роли Лектора в "Руководстве для желающих жениться" по Антону Чехову, Антонио в "Шейлоке" Уильяма Шекспира, Генри Хиггинса в постановке "Моя fair леди" Бернарда Шоу, Битти в "451 по Фаренгейту" Рэя Брэдбэри и другие.Вержбицкий играл в спектаклях Независимого театрального проекта Ladies' night (Берни) и "Жестокие танцы" Хораса Маккоя (Рокки Граво).С 2007 года Виктор Вержбицкий был актером Театра имени А.С. Пушкина. Он играл роли Фредди в спектакле "Саранча" и Ивана Телятева в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Императора Альтоума в постановке "Турандот" Карло Гоцци, Отто Марвулья в "Великой магии" Эдуардо де Филиппо.В 2014 году актер перешел в труппу театра Ленком. Он был занят в постановках режиссера Константина Богомолова "Борис Годунов" по Александру Пушкину и "Князь" (прочтение Богомолова Федора Достоевского), а также в спектакле Павла Сафонова "Сны господина де Мольера..." по Михаилу Булгакову. В МХТ имени А.П. Чехова Вержбицкий играл Смердякова и Зосиму в спектакле "Карамазовы", также исполнял роль Кардинала в спектакле "Мушкетеры. Сага. Часть первая". В настоящее время Вержбицкий играет в Театре наций. Он занят в постановках "Гаргантюа и Пантагрюэль" (Пантагрюэль), "Дядя Ваня" (Александр Владимирович Серебряков), "Иванов" (Шабельский), "Игра" (Эндрю Уайк), "Мастер и Маргарита" (Воланд) и "На всякого мудреца" (Крутицкий). Для кино Вержбицкого открыл кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, который учился вместе с актером на сценографическом факультете в Ташкентском театрально-художественном институте. Режиссер снял артиста в главной роли в фильме "Пешаварский вальс" (1994) и в ряде рекламных роликов. В рекламе банка "Империал" Вержбицкий впервые сыграл императора Николая I, образ которого позже удачно воплотил в сериалах "Бедная Настя" (2003-2004) и "Одна ночь любви" (2008). В рекламе банка "Славянский" исполнил роль Осипа Мандельштама.Сотрудничество с Тимуром Бекмамбетовым продолжилось в картинах "Гладиатрикс" (2001), "Ночной Дозор" (2004), "Дневной Дозор" (2005) и "Черная молния" (2009).Среди его работ – роли в фильмах "12" (2007), "Адмиралъ" (2008), "Шпион" (2012), "Сокровища О.К." (2013), "Залетчики" (2014), "Мафия: Игра на выживание" (2015), сериалах "Разведчицы" (2012), "Цезарь" (2013), "Инквизитор" (2014), "Тренер" (2018) и др.Всего сыграл свыше 90 ролей в различных фильмах и сериалах.Виктор Вержбицкий также работает в сфере дубляжа. Он принимал участие в озвучивании ряда иностранных фильмов – "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Отель "Гранд Будапешт", Kingsman и др. Он озвучивал анимационные фильмы "Артур и месть Урдалака", "Последний человек Атлантиды" и "Сказ о Петре и Февронии".Актер принимал участие в нескольких проектах на телевидении. В 2011 году был соведущим программы "Игра" на НТВ. С мая 2012 года по февраль 2013 года был ведущим цикла документальных фильмов "Мистические истории с Виктором Вержбицким" на ТВ3. В 2012 году участвовал в съемках игр "Форта Боярд", где сыграл роль мага Фура. Премьера состоялась в феврале-апреле 2013 года на "Первом канале". В 2015 году Виктор Александрович вел ток-шоу "Рассудят люди" на канале "Россия-1". Виктор Вержбицкий – народный артист России (2011). Он также является заслуженным артистом Узбекистана.Лауреат премии "Золотой орел" за 2007 год в номинации "лучшая мужская роль в кино" (за работу в фильме "12").Обладатель премии газеты "Московский Комсомолец" за роли в спектаклях Театра имени А.С. Пушкина "Саранча" (2009) и "Великая Магия" (2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, узбекистан, ташкент, виктор вержбицкий