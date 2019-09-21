Биография Виктора Вержбицкого

Актер театра и кино, народный артист России Виктор Александрович Вержбицкий родился 21 сентября 1959 года в Ташкенте (Узбекистан).

Детство Вержбицкого прошло за кулисами – его бабушка работала в театре костюмером.

В 1983 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана).

В 1983-1995 годах работал в Ташкентском государственном академическом театре драмы (ныне Государственный академический русский драматический театр Узбекистана). В этом театре он исполнял роли Треплева в "Чайке" Антона Чехова, Сципиона в "Калигуле" Альбера Камю, Флорана в "Священных чудовищах" Жана Кокто, Билли Биббита в спектакле "Полет над гнездом кукушки" по Кену Кизи, Обольянинова в "Зойкиной квартире" Михаила Булгакова и др.

Одновременно в этот период в ташкентском театре "Ильхом" Вержбицкий играл в спектаклях "Дорогая Елена Сергеевна" Людмилы Разумовской (Володя), "Сцены у фонтана" Семена Злотникова (Кошкин), "Дом, который построил Свифт" Григория Горина (Некто). Актер также был занят в спектакле Ташкентского ТЮЗа "Эквус" по Питеру Шефферу (доктор Дайзерт).

В 1995-1998 годах Вержбицкий работал в московском Новом драматическом театре. Список сыгранных им ролей пополнили Гватинар в "Реванше королевы" Эжена Скриба и Эрнеста Легуве, Дорант в "Журдене" по Жану-Батисту Мольеру, Меньшиков в "Ассамблее" Петра Гнедича.

В 1998-2005 годах играл в театре Et Cetera. Им были исполнены роли Лектора в "Руководстве для желающих жениться" по Антону Чехову, Антонио в "Шейлоке" Уильяма Шекспира, Генри Хиггинса в постановке "Моя fair леди" Бернарда Шоу, Битти в "451 по Фаренгейту" Рэя Брэдбэри и другие.

Вержбицкий играл в спектаклях Независимого театрального проекта Ladies' night (Берни) и "Жестокие танцы" Хораса Маккоя (Рокки Граво).

С 2007 года Вержбицкий был актером Театра имени А.С. Пушкина. Он играл роли Фредди в спектакле "Саранча" и Ивана Телятева в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Императора Альтоума в постановке "Турандот" Карло Гоцци, Отто Марвулья в "Великой магии" Эдуардо де Филиппо.

В настоящее время Вержбицкий играет в Театре наций. Он занят в постановках "Гаргантюа и Пантагрюэль" по Франсуа Рабле (Пантагрюэль), "Иванов" по Чехову (Шабельский), "Игра" по пьесе Энтони Шеффера (Эндрю Уайк).

В сентябре 2019 года в театре состоялась премьера "Дяди Вани" Чехова в постановке Стефана Брауншвейга, где актер исполняет роль Александра Серебрякова.

В МХТ имени А.П. Чехова в текущем сезоне Вержбицкий играет Смердякова и Зосиму в спектакле "Карамазовы", также исполнял роль Кардинала в спектакле "Мушкетеры. Сага. Часть первая".

Для кино Вержбицкого открыл кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, который учился вместе с актером на сценографическом факультете в Ташкентском театрально-художественном институте. Режиссер снял артиста в главной роли в фильме "Пешаварский вальс" (1994) и в ряде рекламных роликов. В рекламе банка "Империал" Вержбицкий впервые сыграл императора Николая I, образ которого позже удачно воплотил в сериалах "Бедная Настя" (2003-2004) и "Одна ночь любви" (2008). В рекламе банка "Славянский" исполнил роль Осипа Мандельштама.

Сотрудничество с Тимуром Бекмамбетовым продолжилось в картинах "Гладиатрикс" (2001), "Ночной Дозор" (2004), "Дневной Дозор" (2005) и "Черная молния" (2009).

Среди его работ – роли в фильмах "Шпион" (2012), "Сокровища О.К." (2013), "Залетчики" (2014), "Мафия: Игра на выживание" (2015), сериалах "Разведчицы" (2012), "Цезарь" (2013) и "Инквизитор" (2014).

В 2018 году он снялся в спортивной драме "Тренер" Данилы Козловского.

Актер работает в сфере дубляжа. Он принимал участие в озвучивании ряда иностранных фильмов – "Президент Линкольн: Охотник на вампиров", "Отель "Гранд Будапешт", Kingsman и др. Он озвучивал анимационные фильмы "Артур и месть Урдалака", "Последний человек Атлантиды" и "Сказ о Петре и Февронии".

Артист также участвовал в нескольких проектах на телевидении.

Виктор Вержбицкий – народный артист России (2011). Он также является заслуженным артистом Узбекистана. Награжден премиями "МTV Россия" (2006), "Золотой орел" (2008), а также премиями газеты "Московский комсомолец" (2009, 2012).

В 2010 году Вержбицкому было присвоено звание академика Международной академии трюка.