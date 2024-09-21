https://ria.ru/20240921/velikobritaniya-1974026892.html

"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии

"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии - РИА Новости, 21.09.2024

"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии

Отсутствие интеллекта у политического класса Британии может втянуть страну в войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:18

2024-09-21T20:18

2024-09-21T20:19

в мире

россия

германия

алексей пушков

тони блэр

лиз трасс

совет федерации рф

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отсутствие интеллекта у политического класса Британии может втянуть страну в войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, на руководящие позиции приходят люди случайные, некомпетентные и неподготовленные. "Эти недостатки они пытаются компенсировать громкими заявлениями и призывами, привлекающими внимание прессы. Сама же британская пресса, живущая только скандалами и уже не способная на трезвое мышление, также деградирует на глазах. И в этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией", - написал он. Пушков отметил, что британский политический класс никогда не любил Россию. Будучи влюбленным сам в себя, он не жаловал и не жалует и другие страны, но Россию - особенно, несмотря на то, что Британия дважды в 20-ом веке входила в одну военную коалицию с нашей страной, и оба раза - против Германии. В XXI веке, начиная с беспринципного проходимца Тони Блэра, британский политический класс вступил в фазу своего вырождения, считает парламентарий. По его мнению, вместо политиков прошлого, обладавших, как минимум, большим опытом и квалификацией, к власти стали приходить неграмотные демагоги типа Лиз Трасс или безответственные лицедеи типа Бориса Джонсона. Вырождение такого рода сопровождается резким снижением уровня образования, опытности и, главное, интеллекта, подчеркнул Пушков.

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240914/konflikt-1972722459.html

россия

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, алексей пушков, тони блэр, лиз трасс, совет федерации рф, великобритания