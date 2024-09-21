"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии
Пушков: отсутствие интеллекта у элит может втянуть Британию в войну с Россией
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отсутствие интеллекта у политического класса Британии может втянуть страну в войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, на руководящие позиции приходят люди случайные, некомпетентные и неподготовленные.
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"Эти недостатки они пытаются компенсировать громкими заявлениями и призывами, привлекающими внимание прессы. Сама же британская пресса, живущая только скандалами и уже не способная на трезвое мышление, также деградирует на глазах. И в этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией", - написал он.
Пушков отметил, что британский политический класс никогда не любил Россию. Будучи влюбленным сам в себя, он не жаловал и не жалует и другие страны, но Россию - особенно, несмотря на то, что Британия дважды в 20-ом веке входила в одну военную коалицию с нашей страной, и оба раза - против Германии.
В XXI веке, начиная с беспринципного проходимца Тони Блэра, британский политический класс вступил в фазу своего вырождения, считает парламентарий.
По его мнению, вместо политиков прошлого, обладавших, как минимум, большим опытом и квалификацией, к власти стали приходить неграмотные демагоги типа Лиз Трасс или безответственные лицедеи типа Бориса Джонсона. Вырождение такого рода сопровождается резким снижением уровня образования, опытности и, главное, интеллекта, подчеркнул Пушков.