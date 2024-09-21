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"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии - РИА Новости, 21.09.2024
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20:18 21.09.2024 (обновлено: 20:19 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/velikobritaniya-1974026892.html
"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии
"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии - РИА Новости, 21.09.2024
"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии
Отсутствие интеллекта у политического класса Британии может втянуть страну в войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:18
2024-09-21T20:19
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отсутствие интеллекта у политического класса Британии может втянуть страну в войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, на руководящие позиции приходят люди случайные, некомпетентные и неподготовленные. "Эти недостатки они пытаются компенсировать громкими заявлениями и призывами, привлекающими внимание прессы. Сама же британская пресса, живущая только скандалами и уже не способная на трезвое мышление, также деградирует на глазах. И в этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией", - написал он. Пушков отметил, что британский политический класс никогда не любил Россию. Будучи влюбленным сам в себя, он не жаловал и не жалует и другие страны, но Россию - особенно, несмотря на то, что Британия дважды в 20-ом веке входила в одну военную коалицию с нашей страной, и оба раза - против Германии. В XXI веке, начиная с беспринципного проходимца Тони Блэра, британский политический класс вступил в фазу своего вырождения, считает парламентарий. По его мнению, вместо политиков прошлого, обладавших, как минимум, большим опытом и квалификацией, к власти стали приходить неграмотные демагоги типа Лиз Трасс или безответственные лицедеи типа Бориса Джонсона. Вырождение такого рода сопровождается резким снижением уровня образования, опытности и, главное, интеллекта, подчеркнул Пушков.
https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html
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в мире, россия, германия, алексей пушков, тони блэр, лиз трасс, совет федерации рф, великобритания
В мире, Россия, Германия, Алексей Пушков, Тони Блэр, Лиз Трасс, Совет Федерации РФ, Великобритания
"Война с Россией". Пушков назвал главную опасность для Британии

Пушков: отсутствие интеллекта у элит может втянуть Британию в войну с Россией

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Отсутствие интеллекта у политического класса Британии может втянуть страну в войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, на руководящие позиции приходят люди случайные, некомпетентные и неподготовленные.
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"Эти недостатки они пытаются компенсировать громкими заявлениями и призывами, привлекающими внимание прессы. Сама же британская пресса, живущая только скандалами и уже не способная на трезвое мышление, также деградирует на глазах. И в этой утрате интеллекта и способности к анализу и состоит главная опасность для Британии. Именно отсутствие интеллекта у нынешнего британского политического класса может втянуть страну в войну с Россией", - написал он.
Пушков отметил, что британский политический класс никогда не любил Россию. Будучи влюбленным сам в себя, он не жаловал и не жалует и другие страны, но Россию - особенно, несмотря на то, что Британия дважды в 20-ом веке входила в одну военную коалицию с нашей страной, и оба раза - против Германии.
В XXI веке, начиная с беспринципного проходимца Тони Блэра, британский политический класс вступил в фазу своего вырождения, считает парламентарий.
По его мнению, вместо политиков прошлого, обладавших, как минимум, большим опытом и квалификацией, к власти стали приходить неграмотные демагоги типа Лиз Трасс или безответственные лицедеи типа Бориса Джонсона. Вырождение такого рода сопровождается резким снижением уровня образования, опытности и, главное, интеллекта, подчеркнул Пушков.
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