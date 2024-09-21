Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:37 21.09.2024 (обновлено: 05:47 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/puteshestviya-1973908956.html
Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью
Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью - РИА Новости, 21.09.2024
Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью
Эксперты отмечают повышенный спрос на бронирование загородных объектов размещения на фоне необычайно теплой погоды в сентябре, сообщает "Островок". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:37
2024-09-21T05:47
туризм
туризм
новости - туризм
россия
отдых в россии
осень
глэмпинг
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883746557_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_4fb36e331f7af388e207c8cf961f4935.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты отмечают повышенный спрос на бронирование загородных объектов размещения на фоне необычайно теплой погоды в сентябре, сообщает "Островок".Специалисты фиксируют двукратный рост спроса на коттеджи, дома, глэмпинги и кемпинги в регионах Центральной России по сравнению с прошлым годом. В Приволжье – интерес к отдыху на природе в сентябре вырос в полтора раза, на Северо-Западе страны – на треть.Эксперты отмечают рост спроса на загородный отдых в Калужской и Владимирской областях – в три раза, в Московской и Ярославской – в два раза, в Ленинградской области – на 69 процентов, в Воронежской области – на 48 процентов, в Ивановской – на 44 процента, в Тверской – на 40 процентов.Особый интерес россияне проявляют к глэмпингам – число бронирований в них в сентябре выросло более чем в два раза в среднем по стране. В коттеджах и домах - на четверть год к году, в кемпингах – на 12 процентов.Средняя стоимость забронированной ночи в коттеджах, домах, глэмпингах и кемпингах по всей России в этом сентябре составляет 5,9 тысячи рублей. В среднем туристы бронируют такие объекты на три ночи.
https://ria.ru/20240920/krym-1973448533.html
россия
ленинградская область
владимирская область
московская область (подмосковье)
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883746557_0:74:1182:960_1920x0_80_0_0_f112de6637654dfd3e5c3989e8c677ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, отдых в россии, осень, глэмпинг, ленинградская область, владимирская область, московская область (подмосковье), ярославская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, отдых в России, Осень, глэмпинг, Ленинградская область, Владимирская область, Московская область (Подмосковье), Ярославская область
Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью

Эксперты: спрос на загородный отдых в сентябре значительно вырос из-за жары

© РИА Новости / Мария СеливановаГлэмпинг Эко-холм, Владимирская область
Глэмпинг Эко-холм, Владимирская область - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты отмечают повышенный спрос на бронирование загородных объектов размещения на фоне необычайно теплой погоды в сентябре, сообщает "Островок".
Специалисты фиксируют двукратный рост спроса на коттеджи, дома, глэмпинги и кемпинги в регионах Центральной России по сравнению с прошлым годом. В Приволжье – интерес к отдыху на природе в сентябре вырос в полтора раза, на Северо-Западе страны – на треть.
Эксперты отмечают рост спроса на загородный отдых в Калужской и Владимирской областях – в три раза, в Московской и Ярославской – в два раза, в Ленинградской области – на 69 процентов, в Воронежской области – на 48 процентов, в Ивановской – на 44 процента, в Тверской – на 40 процентов.
Особый интерес россияне проявляют к глэмпингам – число бронирований в них в сентябре выросло более чем в два раза в среднем по стране. В коттеджах и домах - на четверть год к году, в кемпингах – на 12 процентов.
Средняя стоимость забронированной ночи в коттеджах, домах, глэмпингах и кемпингах по всей России в этом сентябре составляет 5,9 тысячи рублей. В среднем туристы бронируют такие объекты на три ночи.
Девушка на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Спрос на отдых в Крыму увеличился: бархатный сезон на море
20 сентября, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияотдых в РоссииОсеньглэмпингЛенинградская областьВладимирская областьМосковская область (Подмосковье)Ярославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала