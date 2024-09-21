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Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью
Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью - РИА Новости, 21.09.2024
Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью
Эксперты отмечают повышенный спрос на бронирование загородных объектов размещения на фоне необычайно теплой погоды в сентябре, сообщает "Островок". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:37
2024-09-21T05:37
2024-09-21T05:47
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Эксперты отмечают повышенный спрос на бронирование загородных объектов размещения на фоне необычайно теплой погоды в сентябре, сообщает "Островок".Специалисты фиксируют двукратный рост спроса на коттеджи, дома, глэмпинги и кемпинги в регионах Центральной России по сравнению с прошлым годом. В Приволжье – интерес к отдыху на природе в сентябре вырос в полтора раза, на Северо-Западе страны – на треть.Эксперты отмечают рост спроса на загородный отдых в Калужской и Владимирской областях – в три раза, в Московской и Ярославской – в два раза, в Ленинградской области – на 69 процентов, в Воронежской области – на 48 процентов, в Ивановской – на 44 процента, в Тверской – на 40 процентов.Особый интерес россияне проявляют к глэмпингам – число бронирований в них в сентябре выросло более чем в два раза в среднем по стране. В коттеджах и домах - на четверть год к году, в кемпингах – на 12 процентов.Средняя стоимость забронированной ночи в коттеджах, домах, глэмпингах и кемпингах по всей России в этом сентябре составляет 5,9 тысячи рублей. В среднем туристы бронируют такие объекты на три ночи.
https://ria.ru/20240920/krym-1973448533.html
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Эксперты рассказали, почему вырос спрос на загородный отдых в России осенью
Эксперты: спрос на загородный отдых в сентябре значительно вырос из-за жары