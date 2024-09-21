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Украинские войска обстреляли два села в Белгородской области
Украинские войска обстреляли два села в Белгородской области - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские войска обстреляли два села в Белгородской области
Украинские военные обстреляли села Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области, пострадавших нет, произошло возгорание сухой... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:33
2024-09-21T15:33
2024-09-21T15:35
специальная военная операция на украине
происшествия
архангельское
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные обстреляли села Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области, пострадавших нет, произошло возгорание сухой травы и битума, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Шебекинский городской округ подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда огнём уничтожена хозпостройка. Также произошло возгорание сухой растительности и битума - бойцы самообороны, сотрудники МЧС, сотрудники территориальной администрации и жители на месте занимаются ликвидацией очагов возгорания", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам губернатора, также повреждено остекление в многоквартирном доме. На территории коммерческого предприятия посечены кровля и фасад здания. В селе Архангельское вследствие обстрела в частном доме повреждены окна и кровля, добавил глава региона. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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происшествия, архангельское, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска обстреляли два села в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли белгородские села Новая Таволжанка и Архангельское