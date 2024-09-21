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Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2024
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20:03 21.09.2024 (обновлено: 22:03 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/moskva-1974025669.html
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2024
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек
Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:03
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москва
садовое кольцо (москва)
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщил столичный департамент транспорта. "Это было феерично! Мотосезон 2024 официально закрыт. (Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) Максим Ликсутов отметил, что мотофестиваль в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек. Колонну мотоциклистов возглавили Мотопатруль ЦОДД и участники заезда на технике Музея Гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство, подводя итоги, добавило, что колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу, для гостей праздника провели масштабную программу с выступлениями известных музыкантов, мастер-классами, зрелищными шоу и был разыгран главный приз — мотоцикл. Заключительный мотофестиваль этого сезона в субботу прошел в Москве в 11-й раз, его возглавили 22 столичных мотоклуба.
москва
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
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москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд), общество
Москва, Садовое кольцо (Москва), Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Общество
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек

Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники общегородского "Московского мотофестиваля". 21 сентября 2024
Участники общегородского Московского мотофестиваля. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Участники общегородского "Московского мотофестиваля". 21 сентября 2024
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщил столичный департамент транспорта.
"Это было феерично! Мотосезон 2024 официально закрыт. (Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) Максим Ликсутов отметил, что мотофестиваль в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек. Колонну мотоциклистов возглавили Мотопатруль ЦОДД и участники заезда на технике Музея Гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Ведомство, подводя итоги, добавило, что колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу, для гостей праздника провели масштабную программу с выступлениями известных музыкантов, мастер-классами, зрелищными шоу и был разыгран главный приз — мотоцикл.
Заключительный мотофестиваль этого сезона в субботу прошел в Москве в 11-й раз, его возглавили 22 столичных мотоклуба.
Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

На Московском мотофестивале в Москве

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

Московский мотофестиваль

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

Московский мотофестиваль

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 7

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 7

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 7

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 7

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)Максим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Общество
 
 
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