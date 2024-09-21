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Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек

Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2024

Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек

Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:03

2024-09-21T20:03

2024-09-21T22:03

москва

садовое кольцо (москва)

максим ликсутов

центр организации дорожного движения (цодд)

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщил столичный департамент транспорта. "Это было феерично! Мотосезон 2024 официально закрыт. (Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) Максим Ликсутов отметил, что мотофестиваль в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек. Колонну мотоциклистов возглавили Мотопатруль ЦОДД и участники заезда на технике Музея Гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство, подводя итоги, добавило, что колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу, для гостей праздника провели масштабную программу с выступлениями известных музыкантов, мастер-классами, зрелищными шоу и был разыгран главный приз — мотоцикл. Заключительный мотофестиваль этого сезона в субботу прошел в Москве в 11-й раз, его возглавили 22 столичных мотоклуба.

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд), общество