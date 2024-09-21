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Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2024
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек
Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:03
2024-09-21T20:03
2024-09-21T22:03
москва
садовое кольцо (москва)
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщил столичный департамент транспорта. "Это было феерично! Мотосезон 2024 официально закрыт. (Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) Максим Ликсутов отметил, что мотофестиваль в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек. Колонну мотоциклистов возглавили Мотопатруль ЦОДД и участники заезда на технике Музея Гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Ведомство, подводя итоги, добавило, что колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу, для гостей праздника провели масштабную программу с выступлениями известных музыкантов, мастер-классами, зрелищными шоу и был разыгран главный приз — мотоцикл. Заключительный мотофестиваль этого сезона в субботу прошел в Москве в 11-й раз, его возглавили 22 столичных мотоклуба.
москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд), общество
Москва, Садовое кольцо (Москва), Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Общество
Мотофестиваль в Москве посетили более 12 тысяч человек
Мотофестиваль в Москве в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек