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Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль - РИА Новости, 26.05.2024
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14:45 26.05.2024 (обновлено: 14:46 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/motofestival-1948440832.html
Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль
Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль - РИА Новости, 26.05.2024
Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль
В центре столицы проходит мотофестиваль. Самые яркие события — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.05.2024
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фото
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В центре столицы проходит мотофестиваль. Самые яркие события — в фотоленте Ria.ru.
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60
353
60
фото, фото
Фото

Открытие сезона: в Москве прошел мотофестиваль

Читать ria.ru в
В центре столицы проходит мотофестиваль. Самые яркие события — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

На Московском мотофестивале в Москве

Событие стало точкой отсчета мотосезона 2024 года.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

Московский мотофестиваль

Число мотоциклистов в столице ежегодно растет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В этом году в Москве насчитывают уже более ста тысяч водителей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

В Московском фестивале приняли участие более десяти тысяч мотоциклистов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

Участники Московского мотофестиваля в Москве

Байкеры удивляют скоростью и креативом.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

Московский мотофестиваль

В целях безопасности и комфорта на время мероприятия перекрыли Садовое кольцо и скорректировали маршруты общественного транспорта.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 7
 
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