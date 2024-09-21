https://ria.ru/20240921/forum-1973976379.html

Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума

Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума - РИА Новости, 21.09.2024

Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума

Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:55

2024-09-21T11:55

2024-09-21T11:55

россия

казань

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

брикс

снг

евразийский женский форум

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Она подвела итоги четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ). Спикер СФ отметила, что за три дня форума поставлены новые рекорды и по количеству участников, и по охвату тем, и по уровню проведения мероприятий. "Мы вновь почувствовали ни с чем несравнимое единение, сплоченность, взаимоуважение, которые делают форум не только крупнейшим мировым событием, но сообществом настоящих друзей и единомышленников", - приводит пресс-служба фонда "Росконгресс" слова Матвиенко. По ее мнению, личное участие президента России Владимира Путина придает работе особый вес и особую ответственность. Председатель СФ считает, что платформенный подход, который лежал в основе организации форума, полностью себя оправдал и позволил рассмотреть всю "палитру" многостороннего взаимодействия женщин: в экономике, в науке, в гуманитарной сфере, в общественных проектах. "Впервые на полях нашего форума так широко была представлена повестка БРИКС. В проектном пуле отработано 32 направления. И проекты наполнены серьезным содержанием, смыслами, реальными целями", - сказала она. Матвиенко акцентировала внимание, что встречи ЕЖФ отличает дух партнерства и взаимоуважения. "Наше женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения и подходы и созидать будущее — единое для всего мира. Поэтому мы стремимся воплощать все высказанные на форуме предложения в конкретные дела", - сказала она, добавив, что итоговый документ форума будет направлен в ООН, главам государств и правительств, парламентариям, руководителям крупнейших международных организаций и общественных объединений, участникам предстоящего в Казани Саммита БРИКС. Спикер СФ призвала участниц опираться на эти рекомендации в своей дальнейшей работе, претворять их в жизнь. Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — фонд "Росконгресс".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казань, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, брикс, снг, евразийский женский форум, общество