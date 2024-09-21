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Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума - РИА Новости, 21.09.2024
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11:55 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/forum-1973976379.html
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума - РИА Новости, 21.09.2024
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума
Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:55
2024-09-21T11:55
россия
казань
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
брикс
снг
евразийский женский форум
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Она подвела итоги четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ). Спикер СФ отметила, что за три дня форума поставлены новые рекорды и по количеству участников, и по охвату тем, и по уровню проведения мероприятий. "Мы вновь почувствовали ни с чем несравнимое единение, сплоченность, взаимоуважение, которые делают форум не только крупнейшим мировым событием, но сообществом настоящих друзей и единомышленников", - приводит пресс-служба фонда "Росконгресс" слова Матвиенко. По ее мнению, личное участие президента России Владимира Путина придает работе особый вес и особую ответственность. Председатель СФ считает, что платформенный подход, который лежал в основе организации форума, полностью себя оправдал и позволил рассмотреть всю "палитру" многостороннего взаимодействия женщин: в экономике, в науке, в гуманитарной сфере, в общественных проектах. "Впервые на полях нашего форума так широко была представлена повестка БРИКС. В проектном пуле отработано 32 направления. И проекты наполнены серьезным содержанием, смыслами, реальными целями", - сказала она. Матвиенко акцентировала внимание, что встречи ЕЖФ отличает дух партнерства и взаимоуважения. "Наше женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения и подходы и созидать будущее — единое для всего мира. Поэтому мы стремимся воплощать все высказанные на форуме предложения в конкретные дела", - сказала она, добавив, что итоговый документ форума будет направлен в ООН, главам государств и правительств, парламентариям, руководителям крупнейших международных организаций и общественных объединений, участникам предстоящего в Казани Саммита БРИКС. Спикер СФ призвала участниц опираться на эти рекомендации в своей дальнейшей работе, претворять их в жизнь. Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — фонд "Росконгресс".
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россия, казань, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, брикс, снг, евразийский женский форум, общество
Россия, Казань, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, БРИКС, СНГ, Евразийский женский форум, Общество
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума

Матвиенко: женское сообщество демонстрирует миру готовность созидать будущее

© Фото : МПА СНГЗаключительное пленарное заседание четвертого Евразийского женского форума в Таврическом дворце
Заключительное пленарное заседание четвертого Евразийского женского форума в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : МПА СНГ
Заключительное пленарное заседание четвертого Евразийского женского форума в Таврическом дворце
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.
Она подвела итоги четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ). Спикер СФ отметила, что за три дня форума поставлены новые рекорды и по количеству участников, и по охвату тем, и по уровню проведения мероприятий.
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 16:47
"Мы вновь почувствовали ни с чем несравнимое единение, сплоченность, взаимоуважение, которые делают форум не только крупнейшим мировым событием, но сообществом настоящих друзей и единомышленников", - приводит пресс-служба фонда "Росконгресс" слова Матвиенко.
По ее мнению, личное участие президента России Владимира Путина придает работе особый вес и особую ответственность.
Председатель СФ считает, что платформенный подход, который лежал в основе организации форума, полностью себя оправдал и позволил рассмотреть всю "палитру" многостороннего взаимодействия женщин: в экономике, в науке, в гуманитарной сфере, в общественных проектах.
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19 сентября, 13:36
"Впервые на полях нашего форума так широко была представлена повестка БРИКС. В проектном пуле отработано 32 направления. И проекты наполнены серьезным содержанием, смыслами, реальными целями", - сказала она.
Матвиенко акцентировала внимание, что встречи ЕЖФ отличает дух партнерства и взаимоуважения.
"Наше женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения и подходы и созидать будущее — единое для всего мира. Поэтому мы стремимся воплощать все высказанные на форуме предложения в конкретные дела", - сказала она, добавив, что итоговый документ форума будет направлен в ООН, главам государств и правительств, парламентариям, руководителям крупнейших международных организаций и общественных объединений, участникам предстоящего в Казани Саммита БРИКС.
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19 сентября, 15:55
Спикер СФ призвала участниц опираться на эти рекомендации в своей дальнейшей работе, претворять их в жизнь.
Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — фонд "Росконгресс".
Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.

© POOL
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".

Участницы стратегической сессии Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 12
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.

Участники Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 12

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 12

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12

Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.

© POOL
Перейти в медиабанк
3 из 12

Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 12

Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 12

В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
8 из 12

Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 12

Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияКазаньВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФБРИКССНГЕвразийский женский форумОбщество
 
 
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