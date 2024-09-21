https://ria.ru/20240921/forum-1973976379.html
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума - РИА Новости, 21.09.2024
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума
Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:55
2024-09-21T11:55
2024-09-21T11:55
россия
казань
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
брикс
снг
евразийский женский форум
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Она подвела итоги четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ). Спикер СФ отметила, что за три дня форума поставлены новые рекорды и по количеству участников, и по охвату тем, и по уровню проведения мероприятий. "Мы вновь почувствовали ни с чем несравнимое единение, сплоченность, взаимоуважение, которые делают форум не только крупнейшим мировым событием, но сообществом настоящих друзей и единомышленников", - приводит пресс-служба фонда "Росконгресс" слова Матвиенко. По ее мнению, личное участие президента России Владимира Путина придает работе особый вес и особую ответственность. Председатель СФ считает, что платформенный подход, который лежал в основе организации форума, полностью себя оправдал и позволил рассмотреть всю "палитру" многостороннего взаимодействия женщин: в экономике, в науке, в гуманитарной сфере, в общественных проектах. "Впервые на полях нашего форума так широко была представлена повестка БРИКС. В проектном пуле отработано 32 направления. И проекты наполнены серьезным содержанием, смыслами, реальными целями", - сказала она. Матвиенко акцентировала внимание, что встречи ЕЖФ отличает дух партнерства и взаимоуважения. "Наше женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения и подходы и созидать будущее — единое для всего мира. Поэтому мы стремимся воплощать все высказанные на форуме предложения в конкретные дела", - сказала она, добавив, что итоговый документ форума будет направлен в ООН, главам государств и правительств, парламентариям, руководителям крупнейших международных организаций и общественных объединений, участникам предстоящего в Казани Саммита БРИКС. Спикер СФ призвала участниц опираться на эти рекомендации в своей дальнейшей работе, претворять их в жизнь. Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — фонд "Росконгресс".
https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, брикс, снг, евразийский женский форум, общество
Россия, Казань, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, БРИКС, СНГ, Евразийский женский форум, Общество
Матвиенко подвела итоги Евразийского женского форума
Матвиенко: женское сообщество демонстрирует миру готовность созидать будущее
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения, подходы и созидать будущее — единое для всего мира, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.
Она подвела итоги четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ). Спикер СФ отметила, что за три дня форума поставлены новые рекорды и по количеству участников, и по охвату тем, и по уровню проведения мероприятий.
"Мы вновь почувствовали ни с чем несравнимое единение, сплоченность, взаимоуважение, которые делают форум не только крупнейшим мировым событием, но сообществом настоящих друзей и единомышленников", - приводит пресс-служба фонда "Росконгресс" слова Матвиенко.
По ее мнению, личное участие президента России Владимира Путина придает работе особый вес и особую ответственность.
Председатель СФ считает, что платформенный подход, который лежал в основе организации форума, полностью себя оправдал и позволил рассмотреть всю "палитру" многостороннего взаимодействия женщин: в экономике, в науке, в гуманитарной сфере, в общественных проектах.
"Впервые на полях нашего форума так широко была представлена повестка БРИКС. В проектном пуле отработано 32 направления. И проекты наполнены серьезным содержанием, смыслами, реальными целями", - сказала она.
Матвиенко акцентировала внимание, что встречи ЕЖФ отличает дух партнерства и взаимоуважения.
"Наше женское сообщество демонстрирует миру готовность вести диалог, искать общие решения и подходы и созидать будущее — единое для всего мира. Поэтому мы стремимся воплощать все высказанные на форуме предложения в конкретные дела", - сказала она, добавив, что итоговый документ форума будет направлен в ООН, главам государств и правительств, парламентариям, руководителям крупнейших международных организаций и общественных объединений, участникам предстоящего в Казани Саммита БРИКС.
Спикер СФ призвала участниц опираться на эти рекомендации в своей дальнейшей работе, претворять их в жизнь.
Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия — фонд "Росконгресс".
Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге
Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
1 из 12
Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
2 из 12
Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.
3 из 12
Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.
4 из 12
Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.
5 из 12
Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".
6 из 12
Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.
7 из 12
В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.
8 из 12
Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.
9 из 12
В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.
10 из 12
Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.
11 из 12
Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.
12 из 12
Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
1 из 12
Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
2 из 12
Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.
3 из 12
Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.
4 из 12
Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.
5 из 12
Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".
6 из 12
Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.
7 из 12
В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.
8 из 12
Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.
9 из 12
В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.
10 из 12
Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.
11 из 12
Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.
12 из 12