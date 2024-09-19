Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге
Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.
Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.
Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.
Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.
Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.
Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".
Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".
Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.
Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.
В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.
В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.
Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.
Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.
В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.
В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.
Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.
Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.
Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.
Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.