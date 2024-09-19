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Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.09.2024
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12:03 19.09.2024 (обновлено: 14:28 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/forum-1973584976.html
Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге
Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.09.2024
Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 18 сентября открылся IV Евразийский женский форум. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.09.2024
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фото
санкт-петербург
россия
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
евразийский женский форум
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В Санкт-Петербурге 18 сентября открылся IV Евразийский женский форум. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, санкт-петербург, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, евразийский женский форум
Фото, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Евразийский женский форум

Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге 18 сентября открылся IV Евразийский женский форум. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин выступил на открытии форума.

© POOL
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Российский лидер назвал форум одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал современных женщин, их колоссальную созидательную роль во всех сферах жизни.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Также президент выразил уверенность, что руководители государств, представленных на форуме, также могут сказать слова благодарности женщинам своих стран.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".

Участницы стратегической сессии Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Участницы стратегической сессии "Влияние женщин на развитие экономики в условиях новой реальности".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Только с участием женщин возможно достижение прогресса и благополучия в мире, заявил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 12
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

В оргкомитете форума объявили о запуске онлайн-конкурса "Женщины за сохранение традиций", который пройдет в России.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Всего в рамках Форума пройдет более 100 мероприятий.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

В этом году на форуме ожидается более 1500 участников из более чем 125 стран.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.

Участницы Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума, отметят грамотами Совета форума.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.

Участники Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

Деловой центр Евразийского женского форума — бизнес-зона Made in Russia принял первых представителей компаний.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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12 из 12
 
ФотоСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвразийский женский форум
 
 
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