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Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте - РИА Новости, 21.09.2024
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00:54 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/festival-1973941433.html
Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте
Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте - РИА Новости, 21.09.2024
Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте
Четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" пройдет в субботу в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:54
2024-09-21T00:54
общество
кронштадт
финский залив
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" пройдет в субботу в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. "Двадцать первого сентября в Кронштадте прозвучит четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" - масштабный open-air с участием звезд российской рок-сцены, которые объединят в лайн-апе самые разные музыкальные направления этого жанра. На берегу Финского залива, в самом сердце музейно-исторического парка "Остров фортов", выступят коллективы "Ундервуд", OTYKEN, "Ангел НеБес", LASKALA, "Сова" и "План Ломоносова", а возглавит лайн-ап молодой и яркий XOLIDAYBOY", - сообщают организаторы. Фестиваль организован проектом "Остров фортов" при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Отмечается, что фестиваль адаптирован для посетителей разных возрастов в рамках проходящего в России Года семьи. Ведущий фестиваля - легендарный Олег Гаркуша. Помимо масштабного концерта и автограф-сессий с артистами "точкой притяжения" фестиваля станет "Открытая студия", где пройдут интервью с артистами. "В своей концепции "Рокштадт" несет не только досуговую, но и культурно-просветительскую функцию - через живые выступления и интерактивный формат интервью-зоны "Открытая студия" фестиваль познакомит зрителей с тенденциями и самыми актуальными группами российской рок-музыки", - сообщают организаторы. Отмечается, что по традиции фестиваль популяризирует творчество не только известных отечественных исполнителей, но и уникальных молодых коллективов из разных городов страны в рамках онлайн-интеграции "Рок-мосты". Для гостей фестиваля и зрителей онлайн-трансляции выступят группы: "Который час" (Калининградская область), Pandora Secret (Кемеровская область), Hagrin (Калмыкия), СТЕРЕОКОММА (Брянская область), "Астра" (Ленинградская область). "Рокштадт" традиционно проводится и в формате стрим-феста: послушать любимых артистов сможет каждый желающий, присоединившись к онлайн-трансляции фестиваля в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240827/oasis-1968681250.html
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РИА Новости
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общество, кронштадт, финский залив, санкт-петербург
Общество, Кронштадт, Финский залив, Санкт-Петербург
Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте

Фестиваль "Рокштадт" в четвертый раз пройдет на "Остров фортов" в Кронштадте

© Фото : Bruno Cervera on UnsplashМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Bruno Cervera on Unsplash
Микрофон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" пройдет в субботу в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
"Двадцать первого сентября в Кронштадте прозвучит четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" - масштабный open-air с участием звезд российской рок-сцены, которые объединят в лайн-апе самые разные музыкальные направления этого жанра. На берегу Финского залива, в самом сердце музейно-исторического парка "Остров фортов", выступят коллективы "Ундервуд", OTYKEN, "Ангел НеБес", LASKALA, "Сова" и "План Ломоносова", а возглавит лайн-ап молодой и яркий XOLIDAYBOY", - сообщают организаторы.
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Фестиваль организован проектом "Остров фортов" при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Отмечается, что фестиваль адаптирован для посетителей разных возрастов в рамках проходящего в России Года семьи. Ведущий фестиваля - легендарный Олег Гаркуша.
Помимо масштабного концерта и автограф-сессий с артистами "точкой притяжения" фестиваля станет "Открытая студия", где пройдут интервью с артистами.
«
"В своей концепции "Рокштадт" несет не только досуговую, но и культурно-просветительскую функцию - через живые выступления и интерактивный формат интервью-зоны "Открытая студия" фестиваль познакомит зрителей с тенденциями и самыми актуальными группами российской рок-музыки", - сообщают организаторы.
Отмечается, что по традиции фестиваль популяризирует творчество не только известных отечественных исполнителей, но и уникальных молодых коллективов из разных городов страны в рамках онлайн-интеграции "Рок-мосты". Для гостей фестиваля и зрителей онлайн-трансляции выступят группы: "Который час" (Калининградская область), Pandora Secret (Кемеровская область), Hagrin (Калмыкия), СТЕРЕОКОММА (Брянская область), "Астра" (Ленинградская область).
"Рокштадт" традиционно проводится и в формате стрим-феста: послушать любимых артистов сможет каждый желающий, присоединившись к онлайн-трансляции фестиваля в соцсети "ВКонтакте".
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