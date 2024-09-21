Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте
Фестиваль "Рокштадт" в четвертый раз пройдет на "Остров фортов" в Кронштадте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" пройдет в субботу в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
"Двадцать первого сентября в Кронштадте прозвучит четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" - масштабный open-air с участием звезд российской рок-сцены, которые объединят в лайн-апе самые разные музыкальные направления этого жанра. На берегу Финского залива, в самом сердце музейно-исторического парка "Остров фортов", выступят коллективы "Ундервуд", OTYKEN, "Ангел НеБес", LASKALA, "Сова" и "План Ломоносова", а возглавит лайн-ап молодой и яркий XOLIDAYBOY", - сообщают организаторы.
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Фестиваль организован проектом "Остров фортов" при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Отмечается, что фестиваль адаптирован для посетителей разных возрастов в рамках проходящего в России Года семьи. Ведущий фестиваля - легендарный Олег Гаркуша.
Помимо масштабного концерта и автограф-сессий с артистами "точкой притяжения" фестиваля станет "Открытая студия", где пройдут интервью с артистами.
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"В своей концепции "Рокштадт" несет не только досуговую, но и культурно-просветительскую функцию - через живые выступления и интерактивный формат интервью-зоны "Открытая студия" фестиваль познакомит зрителей с тенденциями и самыми актуальными группами российской рок-музыки", - сообщают организаторы.
Отмечается, что по традиции фестиваль популяризирует творчество не только известных отечественных исполнителей, но и уникальных молодых коллективов из разных городов страны в рамках онлайн-интеграции "Рок-мосты". Для гостей фестиваля и зрителей онлайн-трансляции выступят группы: "Который час" (Калининградская область), Pandora Secret (Кемеровская область), Hagrin (Калмыкия), СТЕРЕОКОММА (Брянская область), "Астра" (Ленинградская область).
"Рокштадт" традиционно проводится и в формате стрим-феста: послушать любимых артистов сможет каждый желающий, присоединившись к онлайн-трансляции фестиваля в соцсети "ВКонтакте".
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