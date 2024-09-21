https://ria.ru/20240921/festival-1973941433.html

Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте

Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте - РИА Новости, 21.09.2024

Фестиваль "Рокштадт" пройдет в кластере "Остров фортов" в Кронштадте

Четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" пройдет в субботу в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:54

2024-09-21T00:54

2024-09-21T00:54

общество

кронштадт

финский залив

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" пройдет в субботу в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. "Двадцать первого сентября в Кронштадте прозвучит четвертый музыкальный фестиваль "Рокштадт" - масштабный open-air с участием звезд российской рок-сцены, которые объединят в лайн-апе самые разные музыкальные направления этого жанра. На берегу Финского залива, в самом сердце музейно-исторического парка "Остров фортов", выступят коллективы "Ундервуд", OTYKEN, "Ангел НеБес", LASKALA, "Сова" и "План Ломоносова", а возглавит лайн-ап молодой и яркий XOLIDAYBOY", - сообщают организаторы. Фестиваль организован проектом "Остров фортов" при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Отмечается, что фестиваль адаптирован для посетителей разных возрастов в рамках проходящего в России Года семьи. Ведущий фестиваля - легендарный Олег Гаркуша. Помимо масштабного концерта и автограф-сессий с артистами "точкой притяжения" фестиваля станет "Открытая студия", где пройдут интервью с артистами. "В своей концепции "Рокштадт" несет не только досуговую, но и культурно-просветительскую функцию - через живые выступления и интерактивный формат интервью-зоны "Открытая студия" фестиваль познакомит зрителей с тенденциями и самыми актуальными группами российской рок-музыки", - сообщают организаторы. Отмечается, что по традиции фестиваль популяризирует творчество не только известных отечественных исполнителей, но и уникальных молодых коллективов из разных городов страны в рамках онлайн-интеграции "Рок-мосты". Для гостей фестиваля и зрителей онлайн-трансляции выступят группы: "Который час" (Калининградская область), Pandora Secret (Кемеровская область), Hagrin (Калмыкия), СТЕРЕОКОММА (Брянская область), "Астра" (Ленинградская область). "Рокштадт" традиционно проводится и в формате стрим-феста: послушать любимых артистов сможет каждый желающий, присоединившись к онлайн-трансляции фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240827/oasis-1968681250.html

https://ria.ru/20240917/moskva-1973152363.html

кронштадт

финский залив

санкт-петербург

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общество, кронштадт, финский залив, санкт-петербург