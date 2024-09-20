https://ria.ru/20240920/vstrechi-1973792219.html

Встречи b2b для российских предпринимателей прошли на ЕЖФ

Встречи b2b для российских предпринимателей прошли на ЕЖФ - РИА Новости, 20.09.2024

Встречи b2b для российских предпринимателей прошли на ЕЖФ

В Деловом центре Евразийского женского форума, в бизнес-зоне Made in Russia прошло около 70 b2b-встреч российских компаний с потенциальными партнерами, сообщает РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:53

2024-09-20T11:53

2024-09-20T12:20

экономика

россия

санкт-петербург

вероника никишина

совет федерации рф

евразийский женский форум

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Деловом центре Евразийского женского форума, в бизнес-зоне Made in Russia прошло около 70 b2b-встреч российских компаний с потенциальными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). "Площадка стала значимой платформой для установления деловых контактов и обмена опытом между представителями бизнеса, что является ключевым аспектом для успешного развития компаний, в том числе на международной арене", - говорится в сообщении.В бизнес-зоне Made in Russia российские компании могли встретиться с потенциальными партнерами, обсудить возможности сотрудничества и представить свои достижения. Участники форума отметили, что такие встречи открывают новые горизонты для бизнеса и способствуют укреплению деловых связей."Площадка для b2b-встреч становится не просто местом обмена опытом, но и возможностью для компаний показать свои достижения и расширить горизонты бизнеса. В рамках b2b-встреч участники смогли не только презентовать свои продукты и услуги, но и обсудить перспективы выхода на новые рынки. Российские компании продемонстрировали широкий спектр товаров, от высоких технологий до традиционных изделий, что вызвало интерес в том числе у зарубежных партнеров", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На площадке Делового центра Евразийского женского форума также состоялись подписания двусторонних соглашений, дегустация российской продукции, прошли питч-сессии, на которых предпринимательницы поделились своими историями успеха и опытом ведения бизнеса.Кроме того, сотрудники Группы РЭЦ оказали консультационную поддержку предпринимателям. В частности, они проконсультировали по продуктовой линейке, доступной сейчас компаниям-экспортерам. Особый интерес вызвали предложения Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). В частности, страхование краткосрочной дебиторской задолженности и страхование отсрочки платежа для МСП, которые обеспечивают надежную защиту от финансовых потерь, связанных с неплатежами иностранных покупателей. При этом сервис по страхованию отсрочки платежа для МСП предоставляется полностью в цифровом формате, он доступен на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Он объединил женщин-лидеров со всех континентов, что создало уникальную атмосферу для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества, устойчивого экономического развития, освоения новых технологий, обеспечения здорового образа жизни и экологической безопасности, а также продвижения социальных благотворительных проектов.Организаторы форума - Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств–участников Содружества Независимых Государств - создали платформу, способствующую диалогу и обмену опытом между женщинами-лидерами, что является важным шагом к укреплению позиций женщин в бизнесе и экономике в целом.

https://ria.ru/20240920/rets-1973773662.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, санкт-петербург, вероника никишина, совет федерации рф, евразийский женский форум, российский экспортный центр (рэц)