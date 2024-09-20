https://ria.ru/20240920/kazan-1973764356.html
К саммиту БРИКС улучшили 23 участка улиц и обустроили 7 территорий в Казани
К саммиту БРИКС улучшили 23 участка улиц и обустроили 7 территорий в Казани - РИА Новости, 20.09.2024
К саммиту БРИКС улучшили 23 участка улиц и обустроили 7 территорий в Казани
В Казани отремонтировали 23 участка улиц из 29 запланированных на объектах с интенсивным движением и общественным транспортом, а также благоустроили семь... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:39
2024-09-20T09:39
2024-09-20T09:39
республика татарстан
казань
россия
ильсур метшин
рустам минниханов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/11/1493581191_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_445dbb98b9b653881136fb595d2c615e.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Казани отремонтировали 23 участка улиц из 29 запланированных на объектах с интенсивным движением и общественным транспортом, а также благоустроили семь общественных пространств, сообщается на сайте органов местного самоуправления Казани. Об этом стало известно на заседании городского штаба по подготовке к проведению саммита БРИКС, которое провел мэр Ильсур Метшин. На 17 участках из 22 обновили сети наружного освещения, на оставшихся объектах работы завершат к первому октября. "Благодаря проведению мероприятий в рамках саммита стран БРИКС большие объемы финансирования были заложены на ремонт дорог и общественных пространств. Подготовка к саммиту подарила нам возможность зайти на объекты, которые не предусмотрены целевыми программами", – сказал Метшин, его слова приводит пресс-служба. Всего на подготовку города по маршрутам Игр и саммита БРИКС выделено 7,9 миллиарда рублей: 6,1 миллиарда рублей – на дорожные работы и инфраструктуру, еще 1,8 миллиарда рублей – на благоустройство общественных пространств. На сегодняшний день завершен ремонт моста Миллениум, участков улиц Фатыха Амирхана, Чистопольской, Бондаренко, Батурина, проспектов Ямашева, Победы и др. Продолжаются работы на шести объектах. На проспекте Универсиады, улицах Право- и Лево-Булачной, Московской, Пушкина, Чистопольской обновили сети наружного освещения. Еще на пяти участках работы ведутся. В общей сложности в городе заменят 26 километров кабельной линии, 1074 опоры и порядка 4 тысяч светильников. В свою очередь, председатель комитета внешнего благоустройства исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев отметил, что по маршрутам следования гостей саммита отремонтировали и покрасили 21 подпорную стенку и 12 лестниц, установили порядка тысячи урн, заменили и обустроили более 400 метров барьерных дорожных ограждений. Также на улицах Батурина, Ташаяк, Саид-Галеева обновили три подземных пешеходных перехода. Продолжается замена аварийных лифтов в надземных пешеходных переходах. Уже функционируют подъемные платформы на Оренбургском тракте, пересечении улиц Павлюхина и Халева, остановке "Ветеринарная академия" и многие другие. Кроме того, почти все общественные пространства, благоустройство которых ведется в рамках подготовки к саммиту БРИКС, готовы. Последний объект, на котором работы еще продолжаются, – это входная группа парка имени Горького. Однако все работы планируется завершить до шестого октября. К саммиту готовят восемь общественных пространств – в семи работы закончились. Так, были реконструированы парк и площадь Тысячелетия, скверы Котельникова и Коротченко; на Булаке запустили самый протяженный в России фонтанный комплекс с единой системой управления; на участке улицы Баумана заменили брусчатку, обновили подпорные стены, заменили опоры освещения и установили дополнительные ливневые лотки; на Оренбургском тракте появилась стела "Казань". Всего в этом году в Казани благоустраивают 18 общественных пространств, шесть из них – по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240920/kazan-1973763847.html
https://ria.ru/20240903/forum-1970346220.html
https://ria.ru/20240826/sotrudnichestvo-1968556364.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/11/1493581191_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ceab3fd4f5e2c5cc62ef20828e21d016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, ильсур метшин, рустам минниханов, брикс
Республика Татарстан, Казань, Россия, Ильсур Метшин, Рустам Минниханов, БРИКС
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Казани отремонтировали 23 участка улиц из 29 запланированных на объектах с интенсивным движением и общественным транспортом, а также благоустроили семь общественных пространств, сообщается на сайте органов местного самоуправления Казани.
Об этом стало известно на заседании городского штаба по подготовке к проведению саммита БРИКС
, которое провел мэр Ильсур Метшин
.
На 17 участках из 22 обновили сети наружного освещения, на оставшихся объектах работы завершат к первому октября.
"Благодаря проведению мероприятий в рамках саммита стран БРИКС большие объемы финансирования были заложены на ремонт дорог и общественных пространств. Подготовка к саммиту подарила нам возможность зайти на объекты, которые не предусмотрены целевыми программами", – сказал Метшин, его слова приводит пресс-служба.
Всего на подготовку города по маршрутам Игр и саммита БРИКС выделено 7,9 миллиарда рублей: 6,1 миллиарда рублей – на дорожные работы и инфраструктуру, еще 1,8 миллиарда рублей – на благоустройство общественных пространств.
На сегодняшний день завершен ремонт моста Миллениум, участков улиц Фатыха Амирхана, Чистопольской, Бондаренко, Батурина, проспектов Ямашева, Победы и др. Продолжаются работы на шести объектах. На проспекте Универсиады, улицах Право- и Лево-Булачной, Московской, Пушкина
, Чистопольской обновили сети наружного освещения. Еще на пяти участках работы ведутся.
В общей сложности в городе заменят 26 километров кабельной линии, 1074 опоры и порядка 4 тысяч светильников.
В свою очередь, председатель комитета внешнего благоустройства исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев отметил, что по маршрутам следования гостей саммита отремонтировали и покрасили 21 подпорную стенку и 12 лестниц, установили порядка тысячи урн, заменили и обустроили более 400 метров барьерных дорожных ограждений. Также на улицах Батурина, Ташаяк, Саид-Галеева обновили три подземных пешеходных перехода.
Продолжается замена аварийных лифтов в надземных пешеходных переходах. Уже функционируют подъемные платформы на Оренбургском тракте, пересечении улиц Павлюхина и Халева, остановке "Ветеринарная академия" и многие другие.
Кроме того, почти все общественные пространства, благоустройство которых ведется в рамках подготовки к саммиту БРИКС, готовы. Последний объект, на котором работы еще продолжаются, – это входная группа парка имени Горького. Однако все работы планируется завершить до шестого октября.
К саммиту готовят восемь общественных пространств – в семи работы закончились. Так, были реконструированы парк и площадь Тысячелетия, скверы Котельникова и Коротченко; на Булаке запустили самый протяженный в России
фонтанный комплекс с единой системой управления; на участке улицы Баумана заменили брусчатку, обновили подпорные стены, заменили опоры освещения и установили дополнительные ливневые лотки; на Оренбургском тракте появилась стела "Казань".
Всего в этом году в Казани благоустраивают 18 общественных пространств, шесть из них – по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов
подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.