https://ria.ru/20240920/kazan-1973764356.html

К саммиту БРИКС улучшили 23 участка улиц и обустроили 7 территорий в Казани

К саммиту БРИКС улучшили 23 участка улиц и обустроили 7 территорий в Казани - РИА Новости, 20.09.2024

К саммиту БРИКС улучшили 23 участка улиц и обустроили 7 территорий в Казани

В Казани отремонтировали 23 участка улиц из 29 запланированных на объектах с интенсивным движением и общественным транспортом, а также благоустроили семь... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:39

2024-09-20T09:39

2024-09-20T09:39

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Казани отремонтировали 23 участка улиц из 29 запланированных на объектах с интенсивным движением и общественным транспортом, а также благоустроили семь общественных пространств, сообщается на сайте органов местного самоуправления Казани. Об этом стало известно на заседании городского штаба по подготовке к проведению саммита БРИКС, которое провел мэр Ильсур Метшин. На 17 участках из 22 обновили сети наружного освещения, на оставшихся объектах работы завершат к первому октября. "Благодаря проведению мероприятий в рамках саммита стран БРИКС большие объемы финансирования были заложены на ремонт дорог и общественных пространств. Подготовка к саммиту подарила нам возможность зайти на объекты, которые не предусмотрены целевыми программами", – сказал Метшин, его слова приводит пресс-служба. Всего на подготовку города по маршрутам Игр и саммита БРИКС выделено 7,9 миллиарда рублей: 6,1 миллиарда рублей – на дорожные работы и инфраструктуру, еще 1,8 миллиарда рублей – на благоустройство общественных пространств. На сегодняшний день завершен ремонт моста Миллениум, участков улиц Фатыха Амирхана, Чистопольской, Бондаренко, Батурина, проспектов Ямашева, Победы и др. Продолжаются работы на шести объектах. На проспекте Универсиады, улицах Право- и Лево-Булачной, Московской, Пушкина, Чистопольской обновили сети наружного освещения. Еще на пяти участках работы ведутся. В общей сложности в городе заменят 26 километров кабельной линии, 1074 опоры и порядка 4 тысяч светильников. В свою очередь, председатель комитета внешнего благоустройства исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев отметил, что по маршрутам следования гостей саммита отремонтировали и покрасили 21 подпорную стенку и 12 лестниц, установили порядка тысячи урн, заменили и обустроили более 400 метров барьерных дорожных ограждений. Также на улицах Батурина, Ташаяк, Саид-Галеева обновили три подземных пешеходных перехода. Продолжается замена аварийных лифтов в надземных пешеходных переходах. Уже функционируют подъемные платформы на Оренбургском тракте, пересечении улиц Павлюхина и Халева, остановке "Ветеринарная академия" и многие другие. Кроме того, почти все общественные пространства, благоустройство которых ведется в рамках подготовки к саммиту БРИКС, готовы. Последний объект, на котором работы еще продолжаются, – это входная группа парка имени Горького. Однако все работы планируется завершить до шестого октября. К саммиту готовят восемь общественных пространств – в семи работы закончились. Так, были реконструированы парк и площадь Тысячелетия, скверы Котельникова и Коротченко; на Булаке запустили самый протяженный в России фонтанный комплекс с единой системой управления; на участке улицы Баумана заменили брусчатку, обновили подпорные стены, заменили опоры освещения и установили дополнительные ливневые лотки; на Оренбургском тракте появилась стела "Казань". Всего в этом году в Казани благоустраивают 18 общественных пространств, шесть из них – по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому дни проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября объявлены выходными для представителей органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240920/kazan-1973763847.html

https://ria.ru/20240903/forum-1970346220.html

https://ria.ru/20240826/sotrudnichestvo-1968556364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, россия, ильсур метшин, рустам минниханов, брикс