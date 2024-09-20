https://ria.ru/20240920/forum-1973877887.html

Более 13 тысяч человек посетили Форум о будущем городов БРИКС

Более 13 тысяч человек посетили Форум о будущем городов БРИКС - РИА Новости, 20.09.2024

Более 13 тысяч человек посетили Форум о будущем городов БРИКС

В Москве завершился форум "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", его посетили более 13 тысяч гостей, сообщают организаторы. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:45

2024-09-20T16:45

2024-09-20T16:45

москва

россия

китай

сергей собянин

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве завершился форум "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", его посетили более 13 тысяч гостей, сообщают организаторы. Так, 18 и 19 сентября эксперты обсуждали перспективы устойчивого развития мегаполисов стран союза. Также на мероприятии столица России была отмечена Всемирной премией инноваций. Кроме того, в рамках форума были опубликованы итоги ряда рейтингов – Москва возглавила топ-5 городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, заняла третью строчку по итогам рейтинга "БРИКС-250", а также вошла в десятку рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, составленного НИУ ВШЭ. Почетным председателем Форума традиционно выступил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. В ходе мероприятия он нередко отмечал достижения Москвы в решении экологических проблем. "Нам всем нужно поучиться у Москвы, у России. Поэтому мне кажется, что Форум о будущем городов БРИКС сыграл ключевую роль в обмене этими уроками и успешными управленческими кейсами. С моей точки зрения, точки зрения эксперта по изменению климата, такой обмен опытом и возможность поучиться у других городов — большая ценность", — сказал Чунг, его слова приводятся в сообщении. Форум посетили 24 делегации из 21 страны мира, гости прибыли в столицу России из Южной Кореи, Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии, Турции, ЮАР и других государств. "Между странами БРИКС есть сотрудничество. БРИКС — это группа, которая действительно работает вместе. Это очень здорово. Но я бы хотел, чтобы такое взаимодействие было также между США и Россией, между Штатами и Китаем. Чтобы это были не два противоборствующих лагеря, которые еще больше разделяют мир, а была бы кооперация. Но её определенно нет", — выразил пожелание экономист Джеффри Сакс. В рамках Форума эксперты и участники делились опытом в разработке инноваций, внедрении технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности в городские решения, технологиями для "умных городов" и успехами в создании облачных сервисов. Угрозы от высоких темпов урбанизации и технологического развития также рассмотрели на форуме. Экономист, профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу выразил обеспокоенность интеграцией искусственного интеллекта в жизнь мегаполисов. "Доказано, что инструменты принятия решения при помощи искусственного интеллекта не делают этот процесс эффективнее. ИИ-модели часто не обладают достаточной информацией и ошибаются, но даже если у них есть качественные данные, то такие технологии демотивируют людей, подрывают их желание заниматься творчеством", — высказался Аджемоглу. Помимо обсуждений перспектив и угроз, на Форуме традиционно отмечали мегаполисы и руководителей городов за вклад в устойчивое развитие и решение экологических задач. Состоялась церемония вручения Всемирной премии инноваций (World Innovation Award). Премия подчеркивает значение и приоритет технологических разработок в достижении устойчивого развития. Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг вручил премию мэру Москвы Сергею Собянину. Эксперты признали Москву лучшей в номинации "Устойчивые города и сообщества" за вклад во внедрение передовых устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе. Награду столице принесли сразу три проекта, среди которых робот-уборщик "Пиксель", а также коммунальный флот Москвы и столичные лаборатории экомониторинга. В рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" также был опубликован топ-5 городов стран БРИКС в рамках Индекса технологического и пространственного развития (Urban & Innovation Environment Index), который составляется консорциумом исследовательских организаций из Китая, Индии и России для оценки городов по их способности предоставлять горожанам комфортный доступ к разнообразным физическим и цифровым услугам. Москва заняла первую строчку рейтинга, сохранив позицию прошлого года. Лидерами также стали Шанхай, Санкт-Петербург, Пекин и Гуанчжоу. Международные эксперты особо отметили сбалансированное пространственное развитие Москвы, высокую доступность различных городских сервисов для жителей, внедрение новых технологий в различных сферах, стабильно высокие темпы развития транспортной инфраструктуры и обеспеченности территории общественным транспортом, а также значительные усилия по сохранению окружающей среды в мегаполисе, а также обеспечению комфортной доступности зеленых зон. По ряду показателей Москва улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом, чем упрочила свое лидерское положение. Также в Москве были представлены итоги Индекса БРИКС-250, который составляется международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, Китай). Столица России заняла третье место в списке бизнес-столиц БРИКС, лидером рейтинга стал Пекин, следующую строчку занял Абу-Даби. В рейтинг технологических компаний объединения по потенциалу создания новых технологий, инновационности и устойчивости развития, их стратегической ориентированности (в первую очередь, выраженных в стратегиях ESG и КСО) вошли следующие российские компании: Сбер, Яндекс, Ростелеком, ВТБ, Вконтакте, MOEX, Роснефть, X5 group и ряд других компаний.

https://ria.ru/20240920/moskva-1973852058.html

https://ria.ru/20240919/briks-1973689793.html

https://ria.ru/20240913/moskva-1972238860.html

москва

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, китай, сергей собянин, брикс, высшая школа экономики (вшэ)