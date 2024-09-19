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"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 19.09.2024 (обновлено: 05:23 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского - РИА Новости, 19.09.2024
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского
Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, а отказ от проведения президентских выборов, такое мнение... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:27
2024-09-19T05:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, а отказ от проведения президентских выборов, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Это не более чем страшилка Зеленского — Западу. Мол, если заставите меня пойти на мирное урегулирование — получите переворот", — заявил он.По мнению Дубинского, украинцы не будут против мирного соглашения с Москвой даже при условии потери территорий. Урегулирование конфликта и президентские выборы станут для них реальным шансом на спасение, подчеркнул депутат."Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит", — заключил политик.Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Позднее депутата отказались пустить на заседание по его иску.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского

Дубинский: Зеленского ждет переворот в случае отказа от выборов после перемирия

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, а отказ от проведения президентских выборов, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это не более чем страшилка Зеленского — Западу. Мол, если заставите меня пойти на мирное урегулирование — получите переворот", — заявил он.
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По мнению Дубинского, украинцы не будут против мирного соглашения с Москвой даже при условии потери территорий. Урегулирование конфликта и президентские выборы станут для них реальным шансом на спасение, подчеркнул депутат.
"Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит", — заключил политик.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Позднее депутата отказались пустить на заседание по его иску.
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Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
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