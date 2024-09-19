https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского - РИА Новости, 19.09.2024
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского
Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, а отказ от проведения президентских выборов, такое мнение... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:27
2024-09-19T04:27
2024-09-19T05:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, а отказ от проведения президентских выборов, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Это не более чем страшилка Зеленского — Западу. Мол, если заставите меня пойти на мирное урегулирование — получите переворот", — заявил он.По мнению Дубинского, украинцы не будут против мирного соглашения с Москвой даже при условии потери территорий. Урегулирование конфликта и президентские выборы станут для них реальным шансом на спасение, подчеркнул депутат."Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит", — заключил политик.Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Позднее депутата отказались пустить на заседание по его иску.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".
https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html
https://ria.ru/20240919/peregovory-1973542060.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Никто не потерпит". В Киеве заговорили о перевороте против Зеленского
Дубинский: Зеленского ждет переворот в случае отказа от выборов после перемирия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, а отказ от проведения президентских выборов, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это не более чем страшилка Зеленского — Западу. Мол, если заставите меня пойти на мирное урегулирование — получите переворот", — заявил он.
По мнению Дубинского, украинцы не будут против мирного соглашения с Москвой даже при условии потери территорий. Урегулирование конфликта и президентские выборы станут для них реальным шансом на спасение, подчеркнул депутат.
"Переворот возможен только в том случае, если Зеленский, который сделал все вопреки интересам Украины, останется у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит", — заключил политик.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. Позднее депутата отказались пустить на заседание по его иску.
Срок полномочий Владимира Зеленского
истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин
указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область
президент России Владимир Путин
назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков
позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе, "с учетом этой авантюры".