https://ria.ru/20240919/spiker-1973725048.html
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября - РИА Новости, 19.09.2024
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября
Вопрос о назначении председателя Совета Федерации включен в повестку заседания палаты 25 сентября, сообщается на сайте СФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:22
2024-09-19T21:22
2024-09-19T21:22
политика
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр беглов
совет федерации рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вопрос о назначении председателя Совета Федерации включен в повестку заседания палаты 25 сентября, сообщается на сайте СФ. "О председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в повестке заседания, которая размещена на сайте палаты. Ранее источник РИА Новости в верхней палате парламента сообщал, что сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда на заседании 25 сентября, члены палаты намерены поддержать это решение. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что вновь наделил полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко. Она представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.
https://ria.ru/20240911/matvienko-1972124912.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября
В повестку заседания Совфеда 25 сентября включен вопрос о назначении спикера