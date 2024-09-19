https://ria.ru/20240919/spiker-1973725048.html

Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября

Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября - РИА Новости, 19.09.2024

Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября

Вопрос о назначении председателя Совета Федерации включен в повестку заседания палаты 25 сентября, сообщается на сайте СФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:22

2024-09-19T21:22

2024-09-19T21:22

политика

санкт-петербург

валентина матвиенко

александр беглов

совет федерации рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вопрос о назначении председателя Совета Федерации включен в повестку заседания палаты 25 сентября, сообщается на сайте СФ. "О председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в повестке заседания, которая размещена на сайте палаты. Ранее источник РИА Новости в верхней палате парламента сообщал, что сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда на заседании 25 сентября, члены палаты намерены поддержать это решение. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что вновь наделил полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко. Она представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.

https://ria.ru/20240911/matvienko-1972124912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, выборы в россии — 2024