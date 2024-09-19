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Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября - РИА Новости, 19.09.2024
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21:22 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/spiker-1973725048.html
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября - РИА Новости, 19.09.2024
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября
Вопрос о назначении председателя Совета Федерации включен в повестку заседания палаты 25 сентября, сообщается на сайте СФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:22
2024-09-19T21:22
политика
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр беглов
совет федерации рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вопрос о назначении председателя Совета Федерации включен в повестку заседания палаты 25 сентября, сообщается на сайте СФ. "О председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в повестке заседания, которая размещена на сайте палаты. Ранее источник РИА Новости в верхней палате парламента сообщал, что сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда на заседании 25 сентября, члены палаты намерены поддержать это решение. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что вновь наделил полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко. Она представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.
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политика, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024
Сенаторы обсудят вопрос о назначении спикера Совфеда 25 сентября

В повестку заседания Совфеда 25 сентября включен вопрос о назначении спикера

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вопрос о назначении председателя Совета Федерации включен в повестку заседания палаты 25 сентября, сообщается на сайте СФ.
«
"О председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в повестке заседания, которая размещена на сайте палаты.
Ранее источник РИА Новости в верхней палате парламента сообщал, что сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда на заседании 25 сентября, члены палаты намерены поддержать это решение.
Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что вновь наделил полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко. Она представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.
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