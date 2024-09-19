https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html
Матвиенко назвала Симоньян талантливым человеком с крепким стержнем
Матвиенко назвала Симоньян талантливым человеком с крепким стержнем - РИА Новости, 19.09.2024
Матвиенко назвала Симоньян талантливым человеком с крепким стержнем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян ярким РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:31
2024-09-19T18:31
2024-09-19T18:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян ярким и талантливым человеком с крепким стержнем и заявила, что восхищается ее интеллектуальным уровнем и креативностью. "Коллеги, давайте все поблагодарим Маргариту Симоньян. Я отдельно хочу сказать, что я настолько уважаю Маргариту, настолько ее люблю, настолько восхищаюсь ее интеллектуальным уровнем, ее креативностью, ее умением говорить, подать материал. А главное — что это человек с таким стержнем крепким — таким государственным, таким человеческим — и она никогда не изменяла своим взглядам и не подстраивалась ни под какую политическую конъюнктуру. Вы настолько яркий, красивый, талантливый человек. Это правда", - сказала Матвиенко, подводя итоги паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир", проходящей в рамках IV Евразийского женского форума, на которой Симоньян выступала модератором. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.
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РИА Новости
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санкт-петербург, маргарита симоньян, валентина матвиенко, совет федерации рф, евразийский женский форум
Санкт-Петербург, Маргарита Симоньян, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Евразийский женский форум
Матвиенко назвала Симоньян талантливым человеком с крепким стержнем
Матвиенко назвала Симоньян ярким и талантливым человеком с крепким стержнем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян ярким и талантливым человеком с крепким стержнем и заявила, что восхищается ее интеллектуальным уровнем и креативностью.
"Коллеги, давайте все поблагодарим Маргариту Симоньян. Я отдельно хочу сказать, что я настолько уважаю Маргариту, настолько ее люблю, настолько восхищаюсь ее интеллектуальным уровнем, ее креативностью, ее умением говорить, подать материал. А главное — что это человек с таким стержнем крепким — таким государственным, таким человеческим — и она никогда не изменяла своим взглядам и не подстраивалась ни под какую политическую конъюнктуру. Вы настолько яркий, красивый, талантливый человек. Это правда", - сказала Матвиенко, подводя итоги паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир", проходящей в рамках IV Евразийского женского форума, на которой Симоньян выступала модератором.
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге
с 18 по 20 сентября.