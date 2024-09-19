https://ria.ru/20240919/rets-1973695083.html

Логистические решения РЭЦ и партнеров упрощают экспортные перевозки

Логистические решения РЭЦ и партнеров упрощают экспортные перевозки - РИА Новости, 19.09.2024

Логистические решения РЭЦ и партнеров упрощают экспортные перевозки

Международная конференция по непрерывной холодильной цепи "Cold Chain Eurasia", которая объединила участников рынка транспортно-логистических услуг на... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:29

2024-09-19T17:29

2024-09-19T17:29

экономика

россия

санкт-петербург

китай

андрей миронов

ржд

fesco

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Международная конференция по непрерывной холодильной цепи "Cold Chain Eurasia", которая объединила участников рынка транспортно-логистических услуг на евразийском пространстве и производителей продукции, требующей соблюдения температурного режима на всем пути следования от производителя до потребителя, состоялась 19 сентября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ"ЭКСПОФОРУМ", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В рамках пленарной сессии "Конкурентоспособность России на мировом рынке холодильных цепей" руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов рассказал о поддержке экспортеров Группой РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) и о запуске совместно с компаниями-партнерами специализированных логистических решений, отвечающих потребностям российских экспортеров в перевозке грузов холодовой цепи", - говорится в сообщении."Основные задачи для развития экспорта скоропортящихся продуктов и фармацевтики – это развитие новых маршрутов перевозок на целевые рынки сбыта, сокращение сроков доставки и оптимизация ценовых параметров перевозки",— отметил руководитель Представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге."Для выхода на зарубежные рынки РЭЦ оказывает полный спектр услуг поддержки российских экспортеров термочувствительных грузов на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта — от организации бизнес-миссий в целевых странах и поиска покупателей до компенсации затрат на транспортировку продукции за рубеж", - добавил онНапомним, что РЭЦ совместно с ведущими игроками рынка транспортных услуг уже запустил ряд логистических решений для экспортеров, которые уже доказали свою эффективность. Так, в 2019 году заработал "Агроэкспресс" — совместный с ОАО "РЖД Логистика" сервис по доставке агропродукции за рубеж, в том числе в Китай и в страны, тяготеющие к МТК "Север-Юг". Также во взаимодействии с Холдингом РЖД с 2023 года запущен регулярный контейнерный сервис "Экспортный экспресс для МСП", позволяющий российским предприятиям малого бизнеса и резидентам китайских торговых площадок доставлять продукты питания в Китай.Совместно с транспортной группой FESCO был запущен "Рыбный шаттл" — специализированное решение по консолидации и поставке в Китай замороженной рыбной продукции из российских портов Дальнего Востока и Западной Арктики.Весной 2024 года РЭЦ и FESCO также запустили "Мясной шаттл", который позволяет на еженедельной основе выполнять прямую доставку в контейнерах замороженной мясной продукции непосредственно со складов производителей России.Такой комплексный формат взаимодействия РЭЦ и логистического бизнеса России позволяет продвигать за рубежом российскую продукцию холодовой цепи под национальным экспортным брендом "Сделано в России", а экспортерам систематизировать поставки своей продукции без каких-либо сезонных и логистических ограничений.Отметим, участие в конференции приняли логистические компании, собственники подвижного состава, производители холодильного оборудования и технологий, операторы складских и распределительных центров, IT-компании, финансовые и страховые компании, грузоотправители термочувствительных грузов: пищевой, химической, косметической, фармацевтической продукции, электроники. Ключевой темой обсуждения стали современные решения для развития международной кооперации на рынке термочувствительных грузов.

https://ria.ru/20240919/produktsiya-1973694106.html

https://ria.ru/20240919/rets-1973600445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, санкт-петербург, китай, андрей миронов, ржд, fesco, российский экспортный центр (рэц)