https://ria.ru/20240919/peterburg-1973726077.html

В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе

В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе - РИА Новости, 19.09.2024

В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе

Массовая авария с автобусом и шестью легковыми автомобилями произошла на дамбе, ведущей в Кронштадт (город в составе Санкт-Петербурга), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:42

2024-09-19T21:42

2024-09-19T21:43

происшествия

авто

санкт-петербург

кронштадт

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Массовая авария с автобусом и шестью легковыми автомобилями произошла на дамбе, ведущей в Кронштадт (город в составе Санкт-Петербурга), сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. "Сегодня около 18.00 на 137 километре внутреннего кольца КАД в Кронштадтском районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автобусом "Кинг Лонг", не заметил образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей", - сообщает пресс-служба. В результате аварии тяжелые травмы получил 39-летний водитель "Шкоды": он госпитализирован. Два пассажира автомобиля "Ауди", в том числе 4-летний ребенок, получили травмы легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Предварительно, добавили в пресс-службе регионального ГУМВД, водитель автобуса сообщил, что его ослепило солнце и поэтому он не заметил образовавшийся затор из машин.

https://ria.ru/20240919/peterburg-1973663772.html

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санкт-петербург

кронштадт

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происшествия, авто, санкт-петербург, кронштадт, ленинградская область