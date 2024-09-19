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В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе - РИА Новости, 19.09.2024
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21:42 19.09.2024 (обновлено: 21:43 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/peterburg-1973726077.html
В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе
В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе - РИА Новости, 19.09.2024
В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе
Массовая авария с автобусом и шестью легковыми автомобилями произошла на дамбе, ведущей в Кронштадт (город в составе Санкт-Петербурга), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:42
2024-09-19T21:43
происшествия
авто
санкт-петербург
кронштадт
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Массовая авария с автобусом и шестью легковыми автомобилями произошла на дамбе, ведущей в Кронштадт (город в составе Санкт-Петербурга), сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. "Сегодня около 18.00 на 137 километре внутреннего кольца КАД в Кронштадтском районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автобусом "Кинг Лонг", не заметил образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей", - сообщает пресс-служба. В результате аварии тяжелые травмы получил 39-летний водитель "Шкоды": он госпитализирован. Два пассажира автомобиля "Ауди", в том числе 4-летний ребенок, получили травмы легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. Предварительно, добавили в пресс-службе регионального ГУМВД, водитель автобуса сообщил, что его ослепило солнце и поэтому он не заметил образовавшийся затор из машин.
https://ria.ru/20240919/peterburg-1973663772.html
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санкт-петербург
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происшествия, авто, санкт-петербург, кронштадт, ленинградская область
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Кронштадт, Ленинградская область
В Петербурге автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе

В Кронштадте произошла массовая авария с автобусом и шестью автомобилями

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Массовая авария с автобусом и шестью легковыми автомобилями произошла на дамбе, ведущей в Кронштадт (город в составе Санкт-Петербурга), сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сегодня около 18.00 на 137 километре внутреннего кольца КАД в Кронштадтском районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автобусом "Кинг Лонг", не заметил образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей", - сообщает пресс-служба.
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По факту ДТП проводится проверка. Предварительно, добавили в пресс-службе регионального ГУМВД, водитель автобуса сообщил, что его ослепило солнце и поэтому он не заметил образовавшийся затор из машин.
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