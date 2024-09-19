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Завершается прием заявок на премию "За верность науке"
Завершается прием заявок на премию "За верность науке" - РИА Новости, 19.09.2024
Завершается прием заявок на премию "За верность науке"
Меньше недели осталось до окончания приема заявок на X Всероссийскую премию "За верность науке", которая ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:03
2024-09-19T18:03
2024-09-19T18:11
наука
общество
наука
социальный навигатор
сн_образование
россия
российская академия наук
курчатовский институт
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Меньше недели осталось до окончания приема заявок на X Всероссийскую премию "За верность науке", которая ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации.Как сообщили в оргкомитете премии, участниками могут стать научные журналисты, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности."Популяризация науки – доведение до самых широких слоев населения той реальной научной картины мира, которая есть", – сообщил РИА Новости вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков.При этом он добавил, что для РАН очень важно в рамках этой премии поддерживать людей, коллективы, которые делают работу государственного масштаба и показывают, что быть ученым в России это действительно модно.Как отметил один из победителей конкурса прошлого года (номинация "Наука – это модно"), ученый секретарь государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН Исхак Фархутдинов, премия "За верность науке" играет большую роль в развитии научной коммуникации и повышении интереса общества к науке."Благодаря этому сформирована платформа для выявления лучших практик в области популяризации науки; мероприятие способствует вдохновению новых участников к научно-популярной деятельности", – подчеркнул он, выразив мнение, что конкурс мотивирует участников ежегодно использовать более эффективные способы донесения сложной информации до аудитории и создавать новые формы подачи контента.Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия – Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт", МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", а учредителями специальных призов премии выступили госкорпорации "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех".В этом году конкурс включает 9 номинаций, из которых четыре – новые: "Автор цифрового контента", "Признание", "Специальный приз имени Христофора Леденцова" и "Наука – детям".Победители получат денежное вознаграждение. Торжественная церемония награждения состоится 28 октября 2024 года в Московском концертном зале "Зарядье".
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, наука, социальный навигатор, сн_образование, россия, российская академия наук, курчатовский институт, мгу имени м. в. ломоносова
Наука, Общество, Наука, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Российская академия наук, Курчатовский институт, МГУ имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Меньше недели осталось до окончания приема заявок на X Всероссийскую премию "За верность науке", которая ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации.
Как сообщили в оргкомитете премии, участниками могут стать научные журналисты, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, внесшие заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности.
«
"Популяризация науки – доведение до самых широких слоев населения той реальной научной картины мира, которая есть", – сообщил РИА Новости вице-президент Российской академии наук, академик РАН Степан Калмыков.
При этом он добавил, что для РАН очень важно в рамках этой премии поддерживать людей, коллективы, которые делают работу государственного масштаба и показывают, что быть ученым в России это действительно модно.
Как отметил один из победителей конкурса прошлого года (номинация "Наука – это модно"), ученый секретарь государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН Исхак Фархутдинов, премия "За верность науке" играет большую роль в развитии научной коммуникации и повышении интереса общества к науке.
"Благодаря этому сформирована платформа для выявления лучших практик в области популяризации науки; мероприятие способствует вдохновению новых участников к научно-популярной деятельности", – подчеркнул он, выразив мнение, что конкурс мотивирует участников ежегодно использовать более эффективные способы донесения сложной информации до аудитории и создавать новые формы подачи контента.
Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия – Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт", МГУ имени М. В. Ломоносова. Поддержку оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт", а учредителями специальных призов премии выступили госкорпорации "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех".
В этом году конкурс включает 9 номинаций, из которых четыре – новые: "Автор цифрового контента", "Признание", "Специальный приз имени Христофора Леденцова" и "Наука – детям".
Победители получат денежное вознаграждение. Торжественная церемония награждения состоится 28 октября 2024 года в Московском концертном зале "Зарядье".