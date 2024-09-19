https://ria.ru/20240919/mid-1973662518.html

Захарова призвала создавать отечественные модели искусственного интеллекта

Захарова призвала создавать отечественные модели искусственного интеллекта - РИА Новости, 19.09.2024

Захарова призвала создавать отечественные модели искусственного интеллекта

России нужно кратно нарастить усилия по созданию собственных моделей искусственного интеллекта для того, чтобы противостоять деструктивному влиянию Запада,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:31

2024-09-19T15:31

2024-09-19T15:31

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технологии

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санкт-петербург

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. России нужно кратно нарастить усилия по созданию собственных моделей искусственного интеллекта для того, чтобы противостоять деструктивному влиянию Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Когда мы имеем дело с моделями искусственного интеллекта, чья разработка проходила в иной, отличной от нашей с вами социокультурной среде, а в качестве материалов машинного обучения применяют массивы идеологически заряженных данных, то мы всякий раз рискуем оказаться подвержены крайне деструктивному влиянию искусственного интеллекта", - сказала она в ходе выступления на Евразийском женском форуме. "Пользуясь IT-решениями с такой идеологической прослойкой, мы неизбежно будем мутировать как социум в том же направлении. Вот почему важно кратно нарастить усилия по созданию собственных, помещенных в правильный культурно-исторический и нравственный контекст моделей искусственного интеллекта, достичь в этой сфере по меньшей мере автономности и самодостаточности", - подчеркнула Захарова. А лучше, отметила она, создать условия для использования таких моделей другими странами, "которым важно сохранить свою идентичность, сохранить свой образ жизни, свои традиции, которые изобретены сегодня не искусственно, а которые отработаны были тысячелетиями на опыте предков". При этом, отметила Захарова, для устойчивости таких систем искусственного интеллекта необходимо предусмотреть, чтобы они включали в себя и женский взгляд на окружающий мир. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20240911/chernigovskaya-1971959283.html

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технологии, россия, санкт-петербург, мария захарова, совет федерации рф