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Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России - РИА Новости, 19.09.2024
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16:57 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/matvienko-1973684762.html
Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России
Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России - РИА Новости, 19.09.2024
Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России
Запрет в России идеологии "чайлдфри" в данный момент обсуждается в Минюсте и экспертами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:57
2024-09-19T16:57
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
валентина матвиенко
совет федерации рф
чайлдфри
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Запрет в России идеологии "чайлдфри" в данный момент обсуждается в Минюсте и экспертами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что государство не пойдет по пути принуждения рожать. "Я на форуме как-то сказала, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить. Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого — "ой-oй-oй". Мы эту тему тоже ведем, сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами", - сказала Матвиенко в ходе паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир", проходящей в рамках IV Евразийского женского форума. Политик отметила, что государство никогда не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, "это их право". Она добавила, что государство никогда не будет заставлять женщин рожать. "Но мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России", - подчеркнула председатель СФ. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.
https://ria.ru/20230604/chayldfri-1876113575.html
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф, чайлдфри
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, чайлдфри
Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России

Матвиенко: запрет чайлдфри в России обсуждается в Минюсте и экспертами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Запрет в России идеологии "чайлдфри" в данный момент обсуждается в Минюсте и экспертами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что государство не пойдет по пути принуждения рожать.
"Я на форуме как-то сказала, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить. Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого — "ой-oй-oй". Мы эту тему тоже ведем, сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами", - сказала Матвиенко в ходе паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир", проходящей в рамках IV Евразийского женского форума.
Политик отметила, что государство никогда не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, "это их право". Она добавила, что государство никогда не будет заставлять женщин рожать.
"Но мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России", - подчеркнула председатель СФ.
Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.
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