https://ria.ru/20240919/matvienko-1973684762.html

Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России

Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России - РИА Новости, 19.09.2024

Матвиенко прокомментировала возможный запрет чайлдфри в России

Запрет в России идеологии "чайлдфри" в данный момент обсуждается в Минюсте и экспертами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:57

2024-09-19T16:57

2024-09-19T16:57

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

валентина матвиенко

совет федерации рф

чайлдфри

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Запрет в России идеологии "чайлдфри" в данный момент обсуждается в Минюсте и экспертами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что государство не пойдет по пути принуждения рожать. "Я на форуме как-то сказала, что движение "чайлдфри" нужно законодательно запретить. Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого — "ой-oй-oй". Мы эту тему тоже ведем, сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами", - сказала Матвиенко в ходе паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир", проходящей в рамках IV Евразийского женского форума. Политик отметила, что государство никогда не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, "это их право". Она добавила, что государство никогда не будет заставлять женщин рожать. "Но мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России", - подчеркнула председатель СФ. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.

https://ria.ru/20230604/chayldfri-1876113575.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф, чайлдфри