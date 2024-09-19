https://ria.ru/20240919/matvienko-1973563988.html
Кандидатуру Матвиенко на пост спикера СФ рассмотрят 25 сентября
Кандидатуру Матвиенко на пост спикера СФ рассмотрят 25 сентября - РИА Новости, 19.09.2024
Кандидатуру Матвиенко на пост спикера СФ рассмотрят 25 сентября
Сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда на заседании 25 сентября, члены палаты намерены поддержать это... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:51
2024-09-19T09:51
2024-09-19T09:55
политика
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совет федерации рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост председателя Совфеда на заседании 25 сентября, члены палаты намерены поддержать это решение, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента."Будет. Поддержат", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли рассмотрена кандидатура Матвиенко на первом пленарном заседании и рассмотрят ли ее сенаторы.Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что вновь наделил полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко. Матвиенко представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.
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Политика, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Александр Беглов
Кандидатуру Матвиенко на пост спикера СФ рассмотрят 25 сентября
Вопрос о переизбрании Матвиенко как спикера Совфеда обсудят 25 сентября