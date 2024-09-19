https://ria.ru/20240919/krasnov-1973555175.html

Краснов пригласил коллег из СНГ на курсы по борьбе с коррупцией

Краснов пригласил коллег из СНГ на курсы по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 19.09.2024

Краснов пригласил коллег из СНГ на курсы по борьбе с коррупцией

Генпрокурор РФ Игорь Краснов пригласил коллег из стран СНГ присоединиться к специально разработанной в российском университете прокуратуры программе повышения... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:21

2024-09-19T08:21

2024-09-19T08:21

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игорь краснов

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ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пригласил коллег из стран СНГ присоединиться к специально разработанной в российском университете прокуратуры программе повышения квалификации в сфере борьбы с коррупцией. "По моему поручению нашим ведомственным университетом разработана программа обучения и повышения квалификации работников по антикоррупционной тематике для компетентных и специализированных органов государств-участников СНГ. Мы уже получили заявку от Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, организовали выделение необходимых квот", - сказал Краснов в четверг, выступая на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК). Генпрокурор РФ пригласил всех коллег воспользоваться этой возможностью. По его словам, за время председательства России в МСПК были разработаны перечни учебных заведений, в которых на систематической основе осуществляется антикоррупционное обучение и проводятся курсы повышения квалификации. "Вчера такие лекции уже были проведены экспертами в Душанбе", - сообщил Краснов. Он добавил, что в рамках выполнения решений прошлого заседания совета был обобщен международный опыт противодействия обороту цифровой валюты в целях совершения коррупционных правонарушений. "Информация опубликована в нашем ведомственном журнале "Законность". Предлагаю продолжить регулярный обмен соответствующим опытом", - сказал генпрокурор РФ. Межгосударственный совет по противодействию коррупции был образован в 2013 году. В состав совета кроме России входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

https://ria.ru/20240524/sng-1948043189.html

https://ria.ru/20240418/krasnov-1940697318.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, белоруссия, игорь краснов, снг, в мире