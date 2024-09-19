https://ria.ru/20240919/krasnov-1973555175.html
Краснов пригласил коллег из СНГ на курсы по борьбе с коррупцией
Краснов пригласил коллег из СНГ на курсы по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 19.09.2024
Краснов пригласил коллег из СНГ на курсы по борьбе с коррупцией
Генпрокурор РФ Игорь Краснов пригласил коллег из стран СНГ присоединиться к специально разработанной в российском университете прокуратуры программе повышения... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:21
2024-09-19T08:21
2024-09-19T08:21
россия
армения
белоруссия
игорь краснов
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945505004_0:84:3305:1943_1920x0_80_0_0_574a747776f059e560fac6892bc623c4.jpg
ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пригласил коллег из стран СНГ присоединиться к специально разработанной в российском университете прокуратуры программе повышения квалификации в сфере борьбы с коррупцией. "По моему поручению нашим ведомственным университетом разработана программа обучения и повышения квалификации работников по антикоррупционной тематике для компетентных и специализированных органов государств-участников СНГ. Мы уже получили заявку от Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, организовали выделение необходимых квот", - сказал Краснов в четверг, выступая на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК). Генпрокурор РФ пригласил всех коллег воспользоваться этой возможностью. По его словам, за время председательства России в МСПК были разработаны перечни учебных заведений, в которых на систематической основе осуществляется антикоррупционное обучение и проводятся курсы повышения квалификации. "Вчера такие лекции уже были проведены экспертами в Душанбе", - сообщил Краснов. Он добавил, что в рамках выполнения решений прошлого заседания совета был обобщен международный опыт противодействия обороту цифровой валюты в целях совершения коррупционных правонарушений. "Информация опубликована в нашем ведомственном журнале "Законность". Предлагаю продолжить регулярный обмен соответствующим опытом", - сказал генпрокурор РФ. Межгосударственный совет по противодействию коррупции был образован в 2013 году. В состав совета кроме России входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
https://ria.ru/20240524/sng-1948043189.html
https://ria.ru/20240418/krasnov-1940697318.html
россия
армения
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945505004_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_6f117754281007ab5a07b782d4241558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, белоруссия, игорь краснов, снг, в мире
Россия, Армения, Белоруссия, Игорь Краснов, СНГ, В мире
Краснов пригласил коллег из СНГ на курсы по борьбе с коррупцией
Генпрокурор Краснов пригласил коллег из СНГ учиться борьбе с коррупцией
ДУШАНБЕ, 19 сен - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пригласил коллег из стран СНГ присоединиться к специально разработанной в российском университете прокуратуры программе повышения квалификации в сфере борьбы с коррупцией.
"По моему поручению нашим ведомственным университетом разработана программа обучения и повышения квалификации работников по антикоррупционной тематике для компетентных и специализированных органов государств-участников СНГ. Мы уже получили заявку от Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, организовали выделение необходимых квот", - сказал Краснов в четверг, выступая на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК).
Генпрокурор РФ пригласил всех коллег воспользоваться этой возможностью.
По его словам, за время председательства России в МСПК были разработаны перечни учебных заведений, в которых на систематической основе осуществляется антикоррупционное обучение и проводятся курсы повышения квалификации.
"Вчера такие лекции уже были проведены экспертами в Душанбе", - сообщил Краснов.
Он добавил, что в рамках выполнения решений прошлого заседания совета был обобщен международный опыт противодействия обороту цифровой валюты в целях совершения коррупционных правонарушений. "Информация опубликована в нашем ведомственном журнале "Законность". Предлагаю продолжить регулярный обмен соответствующим опытом", - сказал генпрокурор РФ.
Межгосударственный совет по противодействию коррупции был образован в 2013 году. В состав совета кроме России входят представители Армении
, Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
и Таджикистана
.