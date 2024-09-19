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Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума - РИА Новости, 19.09.2024
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10:05 19.09.2024 (обновлено: 10:13 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973566036.html
Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума
Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума - РИА Новости, 19.09.2024
Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости отметила по-настоящему международную атмосферу Евразийского женского форума, добавив, что смогла... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:05
2024-09-19T10:13
австрия
оаэ
санкт-петербург
карин кнайсль
совет федерации рф
евразийский женский форум
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости отметила по-настоящему международную атмосферу Евразийского женского форума, добавив, что смогла воспользоваться возможностью пообщаться там на арабском языке. “Я встретила на форуме очень приятную женщину из ОАЭ, и я смогла вновь пообщаться на арабском. Для меня это всегда удовольствие. Это просто приятно послушать арабский язык, поговорить на нем и быть в такой международной среде. Я думаю, для многих из нас это важно - иметь такое разнообразие”, - сказала она на полях Евразийского женского форума. Кнайсль сообщила, что у нее запланировано онлайн-выступление по теме дипломатии на форуме в пятницу. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240918/putin-1973466728.html
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австрия, оаэ, санкт-петербург, карин кнайсль, совет федерации рф, евразийский женский форум, общество
Австрия, ОАЭ, Санкт-Петербург, Карин Кнайсль, Совет Федерации РФ, Евразийский женский форум, Общество
Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума

Кнайсль отметила настоящую международную атмосферу Евразийского женского форума

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости отметила по-настоящему международную атмосферу Евразийского женского форума, добавив, что смогла воспользоваться возможностью пообщаться там на арабском языке.
“Я встретила на форуме очень приятную женщину из ОАЭ, и я смогла вновь пообщаться на арабском. Для меня это всегда удовольствие. Это просто приятно послушать арабский язык, поговорить на нем и быть в такой международной среде. Я думаю, для многих из нас это важно - иметь такое разнообразие”, - сказала она на полях Евразийского женского форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин оценил работу участниц Евразийского женского форума
18 сентября, 17:13
Кнайсль сообщила, что у нее запланировано онлайн-выступление по теме дипломатии на форуме в пятницу.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
Вчера, 03:46
 
АвстрияОАЭСанкт-ПетербургКарин КнайсльСовет Федерации РФЕвразийский женский форумОбщество
 
 
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