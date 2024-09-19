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Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума
Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума - РИА Новости, 19.09.2024
Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости отметила по-настоящему международную атмосферу Евразийского женского форума, добавив, что смогла... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:05
2024-09-19T10:05
2024-09-19T10:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости отметила по-настоящему международную атмосферу Евразийского женского форума, добавив, что смогла воспользоваться возможностью пообщаться там на арабском языке. “Я встретила на форуме очень приятную женщину из ОАЭ, и я смогла вновь пообщаться на арабском. Для меня это всегда удовольствие. Это просто приятно послушать арабский язык, поговорить на нем и быть в такой международной среде. Я думаю, для многих из нас это важно - иметь такое разнообразие”, - сказала она на полях Евразийского женского форума. Кнайсль сообщила, что у нее запланировано онлайн-выступление по теме дипломатии на форуме в пятницу. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240918/putin-1973466728.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австрия, оаэ, санкт-петербург, карин кнайсль, совет федерации рф, евразийский женский форум, общество
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Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума
Кнайсль отметила настоящую международную атмосферу Евразийского женского форума