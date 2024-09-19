https://ria.ru/20240919/knaysl-1973566036.html

Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума

Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума - РИА Новости, 19.09.2024

Экс-глава МИД Австрии отметила международную атмосферу женского форума

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости отметила по-настоящему международную атмосферу Евразийского женского форума, добавив, что смогла... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:05

2024-09-19T10:05

2024-09-19T10:13

австрия

оаэ

санкт-петербург

карин кнайсль

совет федерации рф

евразийский женский форум

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950928432_0:101:2932:1750_1920x0_80_0_0_f463b263d1147b30d0a82a7e617b2b2a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости отметила по-настоящему международную атмосферу Евразийского женского форума, добавив, что смогла воспользоваться возможностью пообщаться там на арабском языке. “Я встретила на форуме очень приятную женщину из ОАЭ, и я смогла вновь пообщаться на арабском. Для меня это всегда удовольствие. Это просто приятно послушать арабский язык, поговорить на нем и быть в такой международной среде. Я думаю, для многих из нас это важно - иметь такое разнообразие”, - сказала она на полях Евразийского женского форума. Кнайсль сообщила, что у нее запланировано онлайн-выступление по теме дипломатии на форуме в пятницу. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20240918/putin-1973466728.html

https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html

австрия

оаэ

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австрия, оаэ, санкт-петербург, карин кнайсль, совет федерации рф, евразийский женский форум, общество