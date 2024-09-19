Рейтинг@Mail.ru
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 19.09.2024 (обновлено: 14:47 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973544003.html
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России - РИА Новости, 19.09.2024
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
Женщины в России всегда остаются леди, где бы они ни работали, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:46
2024-09-19T14:47
россия
австрия
санкт-петербург
в мире
совет федерации рф
карин кнайсль
ангела меркель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_758b20c151b4457fd6f92be8853640d6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Женщины в России всегда остаются леди, где бы они ни работали, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов и при этом все равно остаются леди. Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип "Ангелы Меркель" — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину", — сказала она на полях Евразийского женского форума. По словам Кнайсль, способность женщин оставаться леди присуща не только россиянкам, но и жительницам Центральной Европы.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, его организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240918/putin-1973465724.html
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
россия
австрия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_aa89e41f1c505d453795b31a1f4cac55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, австрия, санкт-петербург, в мире, совет федерации рф, карин кнайсль, ангела меркель
Россия, Австрия, Санкт-Петербург, В мире, Совет Федерации РФ, Карин Кнайсль, Ангела Меркель
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России

Кнайсль: женщины в России всегда остаются леди, где бы они ни работали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Женщины в России всегда остаются леди, где бы они ни работали, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов и при этом все равно остаются леди. Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип "Ангелы Меркель" — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину", — сказала она на полях Евразийского женского форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Прогресс в мире возможен только при участии женщин, заявил Путин
18 сентября, 17:08
По словам Кнайсль, способность женщин оставаться леди присуща не только россиянкам, но и жительницам Центральной Европы.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, его организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины
18 сентября, 16:28
 
РоссияАвстрияСанкт-ПетербургВ миреСовет Федерации РФКарин КнайсльАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала