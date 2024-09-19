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Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России - РИА Новости, 19.09.2024
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
Женщины в России всегда остаются леди, где бы они ни работали, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:46
2024-09-19T03:46
2024-09-19T14:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Женщины в России всегда остаются леди, где бы они ни работали, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов и при этом все равно остаются леди. Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип "Ангелы Меркель" — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину", — сказала она на полях Евразийского женского форума. По словам Кнайсль, способность женщин оставаться леди присуща не только россиянкам, но и жительницам Центральной Европы.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, его организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240918/putin-1973465724.html
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россия, австрия, санкт-петербург, в мире, совет федерации рф, карин кнайсль, ангела меркель
Россия, Австрия, Санкт-Петербург, В мире, Совет Федерации РФ, Карин Кнайсль, Ангела Меркель
Кнайсль поделилась замечанием о женщинах в России
Кнайсль: женщины в России всегда остаются леди, где бы они ни работали