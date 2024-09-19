https://ria.ru/20240919/forum-1973673286.html

Около 180 спикеров выступили на Глобальном форуме Ecumene

Около 180 спикеров выступили на Глобальном форуме Ecumene - РИА Новости, 19.09.2024

Около 180 спикеров выступили на Глобальном форуме Ecumene

В Москве на площадке МИСИС с 16 по 18 сентября состоялся IV Глобальный форум Ecumene, в котором участие приняли около 180 спикеров из 36 стран, а за ходом... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:07

2024-09-19T16:07

2024-09-19T16:07

москва

форум

оаэ

брикс

мисис

газпромбанк

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Москве на площадке МИСИС с 16 по 18 сентября состоялся IV Глобальный форум Ecumene, в котором участие приняли около 180 спикеров из 36 стран, а за ходом сессий следило более 730 тысяч зрителей из 50 стран, сообщает пресс-служба Газпромбанка, выступающего генеральным партнером мероприятия. В рамках второго дня форума состоялась сессия по технологической нейтральности, модератором которой выступила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. Участники отметили, что важно не допускать дискриминаций по отношению к каким-либо технологиям, а, наоборот, наращивать международную кооперацию и развивать систему трансфера инноваций. "Технологии в экологической и климатической сферах сегодня очень востребованы. В этой связи Газпромбанк начал работу по анализу и систематизации технологических проектов, чтобы помочь инвесторам найти эффективные, окупаемые решения с доказанным положительным воздействием на окружающую среду. Инициатива банка охватывает различные сферы: от ресурсной эффективности до циркулярной экономики, от зеленой энергетики до электромобилей. Рассчитываем, что в будущем сможем делиться наработками с нашими клиентами, помогая им выходить на новые рынки", — сказала Салугина-Сороковая, ее слова приводит пресс-служба. Ключевым трендам развития финтеха и возможностям, которые открываются перед отраслью, была посвящена дискуссия участников в рамках сессии "Вызовы и инновации сферы финансовых технологий". Ее модератором выступил вице-президент Газпромбанка Павел Салугин. Спикеры затронули новые инициативы, касающиеся выпуска цифровых финансовых активов, использования цифрового рубля и криптовалют, а также обсудили, как финансовые технологии помогают построить новые экономические связи со странами БРИКС. Одно из ключевых обсуждений заключительного дня форума было посвящено справедливому, сбалансированному и эффективному энергопереходу. Модератором сессии по этой теме выступил вице-президент Газпромбанка Евгений Хилинский. Наряду со спикерами из России, в ней приняли участие эксперты из Китая, Индии, ОАЭ и ЮАР: основатель и президент Института финансов и устойчивого развития Цзюнь Ма, исполнительный директор Совета по технологиям, прогнозированию и оценкам (TIFAC) Прадип Шривастава, руководитель направления энергоперехода Аппарата Спецпредставителя ОАЭ по изменениям климата на КС-28 Абдулла Малек и гендиректор южноафриканского национального энергетического института SANEDI Званани Мате Титус. В ходе сессии участники обсудили роль различных видов топлива в сбалансированном энергопереходе и необходимые шаги для сближения стран в климатическом и энергетическом развитии. "Сама концепция справедливого энергоперехода звучит достаточно просто: надо изменить экономику, сделать ее зеленой, но при этом сохранить рабочие места, доступность энергии и прочих благ. Но за этим простым описанием стоит на самом деле сложнейшая дилемма, которую человечеству еще предстоит решить", — приводит пресс-служба слова Хилинского. На форуме обсуждалось также место природного газа в энергопереходе. "В декларации предыдущей конференции сторон появилось положение о том, что переходные виды топлива могут играть роль в энергопереходе, обеспечивая безопасность. При этом само понятие "переходных видов топлива" раскрыто не было. Мы в России, имея глубочайшую экспертизу в газовой отрасли и значительные запасы газа, считаем, что газ должен признаваться переходным топливом, поскольку его углеродный след значительно меньше других видов ископаемого топлива", — добавил он. Ранее в этом году Газпромбанк как председатель Целевой подгруппы по зеленому финансированию в рамках Делового совета БРИКС инициировал создание Концепции переходного финансирования БРИКС, которая была согласована зарубежными коллегами. Это первый в своем роде документ, который определяет, что предоставление углеродоемким отраслям средств, направленных на снижение выбросов парниковых газов, соответствует целям устойчивого развития и может рассматриваться как часть климатического финансирования. В материале отмечается, что в ходе прошедших трех дней форума среди многочисленных тем, которые обсудили участники, были образование и наука, здравоохранение, чистая энергия, биоразнообразие, опустынивание, развитие городов, финансовые технологии. Мероприятие стало площадкой для подготовки российских участников к 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

https://ria.ru/20240905/gazprombank-1970812495.html

https://realty.ria.ru/20240805/baza-1964239069.html

https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970606489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, форум, оаэ, брикс, мисис, газпромбанк