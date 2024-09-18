https://ria.ru/20240918/rzhd-1973527910.html

РЖД откроют представительство в Узбекистане

РЖД откроют представительство в Узбекистане - РИА Новости, 18.09.2024

РЖД откроют представительство в Узбекистане

"Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщила компания. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:20

2024-09-18T23:20

2024-09-18T23:20

экономика

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ташкент

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шавкат мирзиеев

абдулла арипов

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. "Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщила компания. Решение было принято после встречи российской делегации под руководством вице-премьера Виталия Савельева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, с премьер-министром Абдуллой Ариповым, с министром транспорта Илхомом Махкамовым. Глава РЖД Олег Белозёров также принял участие в российско-узбекистанских переговорах. "Одним из главных результатов сотрудничества стало возобновление курсирования поездов формирования Узбекских железных дорог Ташкент - Москва. Поезд начнёт ходить с 24 сентября раз в неделю, а с 15 декабря после ввода нового расписания - два раза в неделю", - напомнили в РЖД. "В ближайшее время в Узбекистане откроется представительство РЖД", - говорится в сообщении. Также совместно рассматриваются варианты маршрутов туристических поездов. В сегменте грузовых перевозок прорабатывается запуск ускоренного рефконтейнерного поезда "агроэкспресс", уточняется в тексте сообщения. РЖД и узбекские партнёры ведут работу по самому широкому кругу направлений: совместная реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество.

https://rsport.ria.ru/20240914/gimnastika-1972682755.html

https://ria.ru/20240909/rzhd-1971593529.html

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экономика, узбекистан, ташкент, москва, виталий савельев, шавкат мирзиеев, абдулла арипов, ржд