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РЖД откроют представительство в Узбекистане
РЖД откроют представительство в Узбекистане - РИА Новости, 18.09.2024
РЖД откроют представительство в Узбекистане
"Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщила компания. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:20
2024-09-18T23:20
2024-09-18T23:20
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. "Российские железные дороги" (РЖД) откроют представительство в Узбекистане, сообщила компания. Решение было принято после встречи российской делегации под руководством вице-премьера Виталия Савельева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, с премьер-министром Абдуллой Ариповым, с министром транспорта Илхомом Махкамовым. Глава РЖД Олег Белозёров также принял участие в российско-узбекистанских переговорах. "Одним из главных результатов сотрудничества стало возобновление курсирования поездов формирования Узбекских железных дорог Ташкент - Москва. Поезд начнёт ходить с 24 сентября раз в неделю, а с 15 декабря после ввода нового расписания - два раза в неделю", - напомнили в РЖД. "В ближайшее время в Узбекистане откроется представительство РЖД", - говорится в сообщении. Также совместно рассматриваются варианты маршрутов туристических поездов. В сегменте грузовых перевозок прорабатывается запуск ускоренного рефконтейнерного поезда "агроэкспресс", уточняется в тексте сообщения. РЖД и узбекские партнёры ведут работу по самому широкому кругу направлений: совместная реализация международных инфраструктурных проектов, развитие пассажирских перевозок, расширение логистических сервисов, цифровизация, образовательные программы и гуманитарное сотрудничество.
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экономика, узбекистан, ташкент, москва, виталий савельев, шавкат мирзиеев, абдулла арипов, ржд
Экономика, Узбекистан, Ташкент, Москва, Виталий Савельев, Шавкат Мирзиеев, Абдулла Арипов, РЖД