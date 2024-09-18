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Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба - РИА Новости, 18.09.2024
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17:09 18.09.2024 (обновлено: 17:54 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973459449.html
Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба
Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба - РИА Новости, 18.09.2024
Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия – это открытая и гостеприимная страна, где ценятся диалог, доверие и дружба, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:09
2024-09-18T17:54
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санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия – это открытая и гостеприимная страна, где ценятся диалог, доверие и дружба, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума. "Форум даёт возможность показать, рассказать широкой женской общественности планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов", - сказал Путин в ходе выступления. Он указал на то, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. "Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии. Ваш опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно, имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете. Всё это позволило форуму стать глобальной площадкой выработки предложений для решения самых насущных проблем", - отметил Путин. Он подчеркнул, что только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни. "И самое главное – вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны. Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Убеждён, что вы поддерживаете наши инициативы и будете их проводниками в своих государствах", - сказал российский лидер. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. -0-
https://ria.ru/20240918/forum-1973443649.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба

Путин назвал Россию открытой и гостеприимной страной, где ценят доверие и дружбу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 18 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 18 сентября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия – это открытая и гостеприимная страна, где ценятся диалог, доверие и дружба, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума.
"Форум даёт возможность показать, рассказать широкой женской общественности планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов", - сказал Путин в ходе выступления.
Руководитель проекта Женщины за здоровое общество Анастасия Столкова во время флагманской гостиной здоровья Секреты здоровьесбережения на Евразийском женском форуме. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
На Евразийском женском форуме обсудили технологии сохранения здоровья
Вчера, 16:06
Он указал на то, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе.
"Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии. Ваш опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно, имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете. Всё это позволило форуму стать глобальной площадкой выработки предложений для решения самых насущных проблем", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни.
"И самое главное – вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны. Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Убеждён, что вы поддерживаете наши инициативы и будете их проводниками в своих государствах", - сказал российский лидер.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. -0-
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин обратится к участникам заседания Евразийского женского форума
Вчера, 12:23
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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