https://ria.ru/20240918/putin-1973459449.html

Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба

Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба - РИА Новости, 18.09.2024

Путин назвал Россию гостеприимной страной, где ценятся доверие и дружба

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия – это открытая и гостеприимная страна, где ценятся диалог, доверие и дружба, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:09

2024-09-18T17:09

2024-09-18T17:54

россия

санкт-петербург

владимир путин

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия – это открытая и гостеприимная страна, где ценятся диалог, доверие и дружба, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума. "Форум даёт возможность показать, рассказать широкой женской общественности планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов", - сказал Путин в ходе выступления. Он указал на то, что большой интерес к Евразийскому женскому форуму обусловлен и тем, что его повестка выходит за рамки привычного обсуждения роли женщины в обществе. "Здесь собираются уже состоявшиеся женщины, достигшие высот в своей профессии. Ваш опыт в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной, просветительской деятельности, безусловно, имеет огромное значение для миллиардов людей на всей планете. Всё это позволило форуму стать глобальной площадкой выработки предложений для решения самых насущных проблем", - отметил Путин. Он подчеркнул, что только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни. "И самое главное – вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны. Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Убеждён, что вы поддерживаете наши инициативы и будете их проводниками в своих государствах", - сказал российский лидер. IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. -0-

https://ria.ru/20240918/forum-1973443649.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, совет федерации рф