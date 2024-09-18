https://ria.ru/20240918/putin-1973455903.html
Путин: в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес
Путин: в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес - РИА Новости, 18.09.2024
Путин: в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес
Шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России, число женщин-предпринимателей в стране выросло почти на треть за прошлый год, заявил президент России... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:34
2024-09-18T16:34
2024-09-18T16:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России, число женщин-предпринимателей в стране выросло почти на треть за прошлый год, заявил президент России Владимир Путин."Женщины в России трудятся практически во всех сферах. Стремительно развивается и женское предпринимательство. Только за прошлый год число женщин-предпринимателей выросло почти почти на треть. Сейчас 6 миллионов женщин ведут свой бизнес в России", - сказал Путин, выступая на Евразийском женском форуме.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет федерации рф, санкт-петербург, общество
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Санкт-Петербург, Общество
Путин: в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес
Путин: в России шесть миллионов женщин ведут свой бизнес