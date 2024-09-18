https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html

Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины

Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины - РИА Новости, 18.09.2024

Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины

Женщины России умеют сочетать профессиональные достижения и семью, это секрет, который мужчинам разгадать невозможно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:28

2024-09-18T16:28

2024-09-18T18:33

россия

совет федерации рф

владимир путин

санкт-петербург

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972531216_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_c2c273dd5b6628bd3fb8708a39a1fd5b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Женщины России умеют сочетать профессиональные достижения и семью, это секрет, который мужчинам разгадать невозможно, заявил президент России Владимир Путин.Президент подчеркнул, что в России сложилось традиционно уважительное отношение к женщинам."Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин, принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского женского форума.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20240918/putin-1973455903.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совет федерации рф, владимир путин, санкт-петербург, общество