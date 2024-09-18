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Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины - РИА Новости, 18.09.2024
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16:28 18.09.2024 (обновлено: 18:33 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973453203.html
Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины
Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины - РИА Новости, 18.09.2024
Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины
Женщины России умеют сочетать профессиональные достижения и семью, это секрет, который мужчинам разгадать невозможно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:28
2024-09-18T18:33
россия
совет федерации рф
владимир путин
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Женщины России умеют сочетать профессиональные достижения и семью, это секрет, который мужчинам разгадать невозможно, заявил президент России Владимир Путин.Президент подчеркнул, что в России сложилось традиционно уважительное отношение к женщинам."Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин, принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского женского форума.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20240918/putin-1973455903.html
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россия, совет федерации рф, владимир путин, санкт-петербург, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Общество
Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины

Путин: российские женщины умеют сочетать профессиональные достижения и семью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Женщины России умеют сочетать профессиональные достижения и семью, это секрет, который мужчинам разгадать невозможно, заявил президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что в России сложилось традиционно уважительное отношение к женщинам.
"Наша государственная политика строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин, принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского женского форума.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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