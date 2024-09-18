Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин
Путин: человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах, решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Подчеркну особо, что на наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Сегодня это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах. Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.