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Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
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16:23 18.09.2024 (обновлено: 16:29 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973451844.html
Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин
Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин
Человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах, решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:23
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владимир путин
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах, решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну особо, что на наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Сегодня это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах. Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
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владимир путин, россия, санкт-петербург, совет федерации рф
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Совет Федерации РФ
Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин

Путин: человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах, решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Подчеркну особо, что на наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Сегодня это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах. Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.
IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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