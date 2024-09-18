https://ria.ru/20240918/putin-1973451844.html

Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин

Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Серьезные вызовы перед человечеством надо решать сообща, заявил Путин

Человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах, решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:23

2024-09-18T16:23

2024-09-18T16:29

владимир путин

россия

санкт-петербург

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Человечество столкнулось с серьезными вызовами на всех континентах, решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну особо, что на наших форумах отражаются важнейшие вопросы сегодняшнего времени, продвигаются идеи объединения во имя устойчивого развития и всеобщей безопасности. Сегодня это как никогда актуально и востребовано миллионами людей на всех континентах. Ведь человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского женского форума.IV Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября, организаторами которого выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств.

https://ria.ru/20240918/putin-1973452048.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, санкт-петербург, совет федерации рф