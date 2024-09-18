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ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024
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12:39 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/odkb-1973365654.html
ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков
ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024
ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков
ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:39
2024-09-18T12:39
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россия
ереван
дмитрий песков
никол пашинян
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию доводить терпеливо до сведения армянского руководства", - сказал он журналистам. Премьер Армении Никол Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией. В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения. В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации. -0-
https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html
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армения, россия, ереван, дмитрий песков, никол пашинян, одкб, в мире
Армения, Россия, Ереван, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире
ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков

Песков: Россия будет доводить позицию ОДКБ до руководства Армении

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьОДКБ
ОДКБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию доводить терпеливо до сведения армянского руководства", - сказал он журналистам.
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В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации. -0-
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