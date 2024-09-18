https://ria.ru/20240918/odkb-1973365654.html

ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков

ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024

ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, заявил Песков

ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:39

2024-09-18T12:39

2024-09-18T12:39

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию доводить терпеливо до сведения армянского руководства", - сказал он журналистам. Премьер Армении Никол Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о точке невозврата в отношениях с организацией. В организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения. В феврале 2024 года в Ереване заявили о заморозке своего участия в ОДКБ. Решение прозвучало на фоне того, что власти Армении после эскалации конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 году, а также приграничных столкновений в этот период неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении обязательств. Премьер Армении также не исключал выхода страны из организации. -0-

https://ria.ru/20240508/armeniya-1944752066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, россия, ереван, дмитрий песков, никол пашинян, одкб, в мире