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Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга
Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 18.09.2024
Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга
Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:48
2024-09-18T10:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко, передает корреспондент РИА Новости."Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов на церемонии вступления в должность.В среду вновь избранный губернатор Петербурга Беглов официально вступил в должность. Церемония состоялась в Мариинском дворце.Матвиенко представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.
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Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024
Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга
Беглов вновь наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга