https://ria.ru/20240918/matvienko-1973339550.html

Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга

Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 18.09.2024

Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга

Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:48

2024-09-18T10:48

2024-09-18T10:53

политика

санкт-петербург

александр беглов

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совет федерации рф

выборы в россии — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко, передает корреспондент РИА Новости."Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов на церемонии вступления в должность.В среду вновь избранный губернатор Петербурга Беглов официально вступил в должность. Церемония состоялась в Мариинском дворце.Матвиенко представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.

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политика, санкт-петербург, александр беглов, валентина матвиенко, совет федерации рф, выборы в россии — 2024