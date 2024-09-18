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Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 18.09.2024
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10:48 18.09.2024 (обновлено: 10:53 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/matvienko-1973339550.html
Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга
Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга - РИА Новости, 18.09.2024
Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга
Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:48
2024-09-18T10:53
политика
санкт-петербург
александр беглов
валентина матвиенко
совет федерации рф
выборы в россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко, передает корреспондент РИА Новости."Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов на церемонии вступления в должность.В среду вновь избранный губернатор Петербурга Беглов официально вступил в должность. Церемония состоялась в Мариинском дворце.Матвиенко представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.
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политика, санкт-петербург, александр беглов, валентина матвиенко, совет федерации рф, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024
Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга

Беглов вновь наделил Матвиенко полномочиями сенатора от правительства Петербурга

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вновь наделил полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Валентину Матвиенко, передает корреспондент РИА Новости.
"Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации наделена Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал Беглов на церемонии вступления в должность.
В среду вновь избранный губернатор Петербурга Беглов официально вступил в должность. Церемония состоялась в Мариинском дворце.
Матвиенко представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года.
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