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Вице-президент Вьетнама оценила роль Евразийского женского форума
Вице-президент Вьетнама оценила роль Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024
Вице-президент Вьетнама оценила роль Евразийского женского форума
Евразийский женский форум помогает сегодня женщинам заявить своей о роли в устойчивом мирном развитии, заявила вице-президент Социалистической Республики... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:32
2024-09-18T14:32
2024-09-18T14:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Евразийский женский форум помогает сегодня женщинам заявить своей о роли в устойчивом мирном развитии, заявила вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан. “Я высоко оцениваю роль и вклад форума. Три прошедших форума показали, что он действительно стал важным международным событием и площадкой для обсуждения и обмена информацией о возможностях, вызовах и решениях, которые нацелены на повышение роли женщин во всех сферах жизни”, - сказала она в видеообращении, которое показали на открытии мероприятия. “В нынешней обстановке четвертый форум передает месседж о роли женщин не только в развитии их стран, но и в оказании большого влияния на мирное устойчивое развитие региона и всей планеты”, - подчеркнула она. Четвертый Евразийский женский форум (ЕЖФ) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, организаторами выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская ассамблея стран СНГ.
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санкт-петербург, россия, совет федерации рф, снг, евразийский женский форум
Санкт-Петербург, Россия, Совет Федерации РФ, СНГ, Евразийский женский форум
Вице-президент Вьетнама оценила роль Евразийского женского форума
Вице-президент Вьетнама: ЕЖФ помогает женщинам заявить о роли в мирном развитии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Евразийский женский форум помогает сегодня женщинам заявить своей о роли в устойчивом мирном развитии, заявила вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.
“Я высоко оцениваю роль и вклад форума. Три прошедших форума показали, что он действительно стал важным международным событием и площадкой для обсуждения и обмена информацией о возможностях, вызовах и решениях, которые нацелены на повышение роли женщин во всех сферах жизни”, - сказала она в видеообращении, которое показали на открытии мероприятия.
“В нынешней обстановке четвертый форум передает месседж о роли женщин не только в развитии их стран, но и в оказании большого влияния на мирное устойчивое развитие региона и всей планеты”, - подчеркнула она.
Четвертый Евразийский женский форум (ЕЖФ) проходит в Санкт-Петербурге
с 18 по 20 сентября, организаторами выступают Совет Федерации РФ
и Межпарламентская ассамблея стран СНГ
.