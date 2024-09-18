https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html

"Обратятся к Москве". В США рассказали, чего добивается Украина в конфликте

"Обратятся к Москве". В США рассказали, чего добивается Украина в конфликте - РИА Новости, 18.09.2024

"Обратятся к Москве". В США рассказали, чего добивается Украина в конфликте

Украина не хочет победы в конфликте, поскольку ее элите он выгоден, пишет обозреватель Джозеф Кульве в статье для The American Thinker. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:09

2024-09-18T14:09

2024-09-18T14:09

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юрий ушаков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не хочет победы в конфликте, поскольку ее элите он выгоден, пишет обозреватель Джозеф Кульве в статье для The American Thinker."Украина даже не хочет побеждать в своей последней битве с Россией (конфликт как таковой начался еще в 2014 году), потому что эта битва слишком выгодна украинской элите", — говорится в материале.Как указал автор статьи, украинская элита не против сказочно обогатиться, продавая свои земли западным компаниям. Он напомнил, что Владимир Зеленский объявил о сотрудничестве с BlackRock, в рамках которого так называемые “инвесторы” возьмут на себя ответственность за восстановление Украины."Когда битва с Россией будет проиграна и приток "халявы" с Запада иссякнет, украинские клептократы вполне могут снова обратиться к Москве", — резюмировал Кульве.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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украина

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в мире, россия, украина, курская область, владимир зеленский, юрий ушаков, вооруженные силы украины, blackrock, политика