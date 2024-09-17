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Сорок пять депутатов Мосгордумы вступили в должность - РИА Новости, 17.09.2024
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14:44 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/moskva-1973183872.html
Сорок пять депутатов Мосгордумы вступили в должность
Сорок пять депутатов Мосгордумы вступили в должность - РИА Новости, 17.09.2024
Сорок пять депутатов Мосгордумы вступили в должность
Сорок пять депутатов Московской городской думы восьмого созыва принесли присягу в столичном парламентском центре и официально вступили в должность, передает... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:44
2024-09-17T14:44
политика
москва
ольга кириллова
сергей собянин
московская городская дума
мосгоризбирком
московская городская избирательная комиссия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сорок пять депутатов Московской городской думы восьмого созыва принесли присягу в столичном парламентском центре и официально вступили в должность, передает корреспондент РИА Новости. "Клянусь при осуществлении полномочий депутата Московской городской думы соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - такой текст присяги зачитал каждый депутат, вступивший в должность. После присяги столичные парламентарии получили от председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой удостоверения депутатов. "Уважаемые коллеги, в завершение церемонии позвольте мне от имени Московской городской избирательной комиссии пожелать новому составу Московской городской думы успехов, плодотворной работы, которая будет полезна москвичам, во благо москвичей, в защиту их прав. Успехов, удачи", - сказала Кириллова, обращаясь к депутатам. Церемония принесения присяги завершилась гимном Москвы. Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой России - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев. Первое заседание Московской городской думы восьмого созыва состоится 18 сентября 2024 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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политика, москва, ольга кириллова, сергей собянин, московская городская дума, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Ольга Кириллова, Сергей Собянин, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Московская городская избирательная комиссия, Выборы в России — 2024
Сорок пять депутатов Мосгордумы вступили в должность

Сорок пять депутатов Мосгордумы восьмого созыва вступили в должность

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевУчасток на выборах депутатов Мосгордумы
Участок на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Участок на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сорок пять депутатов Московской городской думы восьмого созыва принесли присягу в столичном парламентском центре и официально вступили в должность, передает корреспондент РИА Новости.
"Клянусь при осуществлении полномочий депутата Московской городской думы соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - такой текст присяги зачитал каждый депутат, вступивший в должность.
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После присяги столичные парламентарии получили от председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой удостоверения депутатов.
"Уважаемые коллеги, в завершение церемонии позвольте мне от имени Московской городской избирательной комиссии пожелать новому составу Московской городской думы успехов, плодотворной работы, которая будет полезна москвичам, во благо москвичей, в защиту их прав. Успехов, удачи", - сказала Кириллова, обращаясь к депутатам.
Церемония принесения присяги завершилась гимном Москвы.
Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице 6-8 сентября. Всего были избраны 45 депутатов по 45 одномандатным избирательным округам, среди них 38 депутатов от партии "Единая Россия", три депутата - от КПРФ, по одному - от "Справедливой России - За правду" и "Новых людей", еще два мандата у самовыдвиженцев. Первое заседание Московской городской думы восьмого созыва состоится 18 сентября 2024 года, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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