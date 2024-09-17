https://ria.ru/20240917/matvienko-1973205367.html

Матвиенко обратилась к участницам Евразийского женского форума

Матвиенко обратилась к участницам Евразийского женского форума - РИА Новости, 17.09.2024

Матвиенко обратилась к участницам Евразийского женского форума

Россия может быть лидером в сфере вовлечения женщин в жизнь своего общества и раскрытия их потенциала, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:07

2024-09-17T16:07

2024-09-17T16:22

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия может быть лидером в сфере вовлечения женщин в жизнь своего общества и раскрытия их потенциала, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Раскрытие потенциала женщин, вовлечение их в жизнь своего общества сегодня приобретает очень важное значение. И Россия в этом смысле может быть сегодня лидером", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" в преддверии Четвертого Евразийского женского форума, который будет проходить с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Глава Совфеда также отметила конкурентоспособность женщин в России - по словам Матвиенко, они себя проявляют в самых разных сферах". "Мы, наверное, сегодня одна из немногих стран, которые являются хранительницами традиций, культуры, традиционных семейных ценностей, глубочайшего уважения к женщинам и признания их роли в жизни нашей страны", - добавила политик. Матвиенко подчеркнула, что во всем мире роль женщин растет, по ее словам, это естественное развитие событий и есть понимание того, что только в гармонии всех членов общества – мужчин, женщин – можно добиваться эффективного развития. Говоря о Евразийском женском форуме, сенатор подчеркнула, что все решения, которые обсуждаются на мероприятии, не остаются на бумаге, а реализуются. По ее словам, между форумами идет "такая же активная работа, идет мониторинг, идет общение, реализуется большое количество новых проектов" "У нас очень насыщенная программа. Думаю, что это будет такой яркий интересный форум, который придаст и уверенности женщинам, и оптимизма и подтвердит еще раз то, что сегодня женщина - это женщина образованная, женщина, которая строит свою карьеру в самых разных сферах и в то же время она остается мамой, она остается женой, она остается хранительницей семейного очага, и только в таком сочетании женщины могут быть счастливы", - резюмировала Матвиенко.

https://ria.ru/20240306/zhenschiny-1931604000.html

https://ria.ru/20240531/matvienko-1949626015.html

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общество, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф