https://ria.ru/20240917/foms-1973140206.html

Российский ФОМС будет сотрудничать с коллегами из Казахстана

Российский ФОМС будет сотрудничать с коллегами из Казахстана - РИА Новости, 17.09.2024

Российский ФОМС будет сотрудничать с коллегами из Казахстана

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования России и казахстанский ФОМС в рамках Международной конференции по аккредитации и качеству медицинской... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:12

2024-09-17T12:12

россия

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

омс

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973138390_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fe2a69f9eadcaf942650219709a1ce4d.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования России и казахстанский ФОМС в рамках Международной конференции по аккредитации и качеству медицинской помощи, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента, подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ОМС, сообщает пресс-служба отечественного учреждения. Свои подписи под документом поставили председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и председатель правления Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков. "ФОМС давно и плодотворно сотрудничает со своими казахскими коллегами. У нас богатый опыт, который включает в себя множество продуктивных решений и подходов к управлению и финансированию системы обязательного медицинского страхования. Однако обмен опытом с казахскими коллегами позволит расширить наши знания и будет способствовать взаимному развитию обеих сторон", - цитирует пресс-служба Баланина. Стороны договорились об обмене опытом в области обязательного медицинского страхования, лучшими практиками в законодательной сфере, связанными с ОМС, а также об организации и совместном участии в тематических мероприятиях. Также в рамках конференции председатель ФОМС выступил с докладом. В частности, он отметил, что использование средств ОМС при реализации приоритетных государственных программ и проектов направлено на формирование здорового образа жизни россиян, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, повышение рождаемости и воспитание здорового поколения.

https://ria.ru/20240814/foms-1966154612.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, омс, казахстан