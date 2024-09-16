https://ria.ru/20240916/turtsiya-1972886256.html

Турция - не американская колония, заявил эксперт

Турция - не американская колония, заявил эксперт - РИА Новости, 16.09.2024

Турция - не американская колония, заявил эксперт

Атлантические деловые круги будут очень расстроены, если Анкара решит стать членом БРИКС, но Турция является независимым государством, а не американской... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:05

2024-09-16T07:05

2024-09-16T07:43

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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Атлантические деловые круги будут очень расстроены, если Анкара решит стать членом БРИКС, но Турция является независимым государством, а не американской колонией, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, её заявка будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС. "У США уже есть много деловых партнёров в БРИКС. Но атлантические круги будут очень расстроены, если Турция, член НАТО, примет участие в БРИКС, который занимает чёткую позицию против доллара США и американской гегемонии. Но я не думаю, что турецкие деловые круги против членства в БРИКС. Напротив, коммерческие амбиции страны налицо", - заявил эксперт. По его словам, сегодня Турция сталкивается с трудностями из-за торговой политики, ориентированной на ЕС. "Новый мировой порядок является многополярным, и каждая страна должна сотрудничать. Чтобы глобальное управление работало должным образом, американская интеллигенция должна быть более гибкой. Турция уже стала "союзником на нитке". Если Белый дом, поддерживающий террористический коридор на севере Сирии, сделает шаг в ответ на действия Турции, которая хочет принять участие в такой экономической структуре как БРИКС, это может привести к разрыву связей. Кроме того, Турция - независимое государство. Она не является американской колонией. Турция займёт своё место в БРИКС. Это произойдёт рано или поздно", - сказал эксперт. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в неё теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972797813.html

https://ria.ru/20240915/turtsiya-1972774734.html

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