Суд в Москве приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии
Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии
Московский городской суд. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда Давид Чачибай (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и статьей 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Суд назначил окончательно наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.
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По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей.
Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания.
Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.