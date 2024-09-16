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Суд в Москве приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии - РИА Новости, 16.09.2024
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15:50 16.09.2024 (обновлено: 20:16 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html
Суд в Москве приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии
Суд в Москве приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии - РИА Новости, 16.09.2024
Суд в Москве приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии
Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:50
2024-09-16T20:16
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Давид Чачибай (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и статьей 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Суд назначил окончательно наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей. Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания. Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20240906/prigovor-1971049845.html
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд в Москве приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии

Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Давида Чачибая к 15 годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда Давид Чачибай (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и статьей 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Суд назначил окончательно наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.
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По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей.
Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания.
Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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