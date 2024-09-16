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Ученые рассказали, как сточные воды провоцируют резкий выброс метана - РИА Новости, 16.09.2024
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Наука
 
03:00 16.09.2024 (обновлено: 10:37 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/nauka-1972575265.html
Ученые рассказали, как сточные воды провоцируют резкий выброс метана
Ученые рассказали, как сточные воды провоцируют резкий выброс метана - РИА Новости, 16.09.2024
Ученые рассказали, как сточные воды провоцируют резкий выброс метана
Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива установили, что сброс неочищенных бытовых сточных вод в болота резко увеличивает выделение парниковых газов в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:00
2024-09-16T10:37
наука
наука
университетская наука
тюменский государственный университет
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива установили, что сброс неочищенных бытовых сточных вод в болота резко увеличивает выделение парниковых газов в атмосферу. По словам исследователей, на участках соприкосновения изучаемых стоков с водоемом интенсивность потоков метана превышала фоновые значения почти в 30 раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Geochemistry International.Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Российской академии наук провели исследование Обского болота, длина которого простирается до 100 км. Эксперты измеряли потоки метана и отбирали пробы воды для анализа общего химического состава, содержания биофильных (поглощаемых) элементов и растворенного неорганического углерода."В обводненных микропонижениях облесенного участка болота, где происходит сброс сточных вод, интенсивность потоков метана превышала фоновые значения почти в 30 раз. Однако на расстоянии 160 метров от источника загрязнения потоки метана снижались до фоновых значений", — рассказала один из авторов исследования, лаборант-исследователь "Центра изотопной биогеохимии" ТюмГУ Виктория Колотыгина.Она уточнила, что эмиссия метана (выброс в атмосферу) связана аэробным окислением и деятельностью в водоемах особых бактерий (метаногенов), которые активизируются при поступлении органики. Соответственно, чем больше органики поступает, тем больше питания получают бактерии и тем выше выброс газа.Сброс сточных вод — это важная проблема. Как объяснили специалисты, такой сброс происходит не только в болота и заболоченные земли, но и в различные водохранилища и водные объекты. Обычно это промышленные и сельскохозяйственные стоки, а не бытовые."По количественным оценкам, эмиссия метана при попадании сточных вод в болота и иные водоемы различна, но процессы, происходящие при этом, схожи. Однако из-за увеличения содержания кислорода в водохранилищах (не в болотах) увеличится не только эмиссия метана, но и углекислого газа, так как метан будет окисляться", — объяснила Колотыгина.Углекислый газ, как и метан, является парниковым газом, но потенциал глобального потепления у метана выше, чем у углекислого газа. Поэтому необходимо учитывать баланс этих газов, прежде чем делать выводы о влиянии на парниковый эффект, уточнила эксперт.В ТюмГУ отметили, что в рамках проведенного исследования коллективом была отмечена возможная перспектива использования изотопного состава растворенного неорганического углерода (delta13C-DIC) для определения площади распространения загрязнения."В своей работе мы определяли взаимосвязь эмиссии парниковых газов с характеристиками растворенного неорганического углерода, чтобы понять, можно ли их использовать как индикатор. Было установлено, что маркером загрязнения может являться изотопный состав растворенного неорганического углерода", — сообщила Колотыгина.Коллектив специалистов планирует углубить исследования процессов генерации и выброса метана в атмосферу. Работа проводилась в рамках Гранта президента MK-1684.2022.1.5. Изотопный состав изучен в рамках мегагранта Carborus и при поддержке программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20240311/nauka-1931657489.html
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наука, университетская наука, тюменский государственный университет, российская академия наук, россия, экология, экология в россии
Наука, Наука, Университетская наука, Тюменский государственный университет, Российская академия наук, Россия, Экология, Экология в России

Ученые рассказали, как сточные воды провоцируют резкий выброс метана

© iStock.com / EmilyNortonБолото
Болото - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© iStock.com / EmilyNorton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе научного коллектива установили, что сброс неочищенных бытовых сточных вод в болота резко увеличивает выделение парниковых газов в атмосферу. По словам исследователей, на участках соприкосновения изучаемых стоков с водоемом интенсивность потоков метана превышала фоновые значения почти в 30 раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Geochemistry International.
Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Российской академии наук провели исследование Обского болота, длина которого простирается до 100 км. Эксперты измеряли потоки метана и отбирали пробы воды для анализа общего химического состава, содержания биофильных (поглощаемых) элементов и растворенного неорганического углерода.
«
"В обводненных микропонижениях облесенного участка болота, где происходит сброс сточных вод, интенсивность потоков метана превышала фоновые значения почти в 30 раз. Однако на расстоянии 160 метров от источника загрязнения потоки метана снижались до фоновых значений", — рассказала один из авторов исследования, лаборант-исследователь "Центра изотопной биогеохимии" ТюмГУ Виктория Колотыгина.
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Она уточнила, что эмиссия метана (выброс в атмосферу) связана аэробным окислением и деятельностью в водоемах особых бактерий (метаногенов), которые активизируются при поступлении органики. Соответственно, чем больше органики поступает, тем больше питания получают бактерии и тем выше выброс газа.
Сброс сточных вод — это важная проблема. Как объяснили специалисты, такой сброс происходит не только в болота и заболоченные земли, но и в различные водохранилища и водные объекты. Обычно это промышленные и сельскохозяйственные стоки, а не бытовые.
«
"По количественным оценкам, эмиссия метана при попадании сточных вод в болота и иные водоемы различна, но процессы, происходящие при этом, схожи. Однако из-за увеличения содержания кислорода в водохранилищах (не в болотах) увеличится не только эмиссия метана, но и углекислого газа, так как метан будет окисляться", — объяснила Колотыгина.
© Фото : Виктория Колотыгина, ТюмГУЭмиссионная камера для измерения потоков парниковых газов, установленная на участке облесенного болота
Эмиссионная камера для измерения потоков парниковых газов, установленная на участке облесенного болота
Эмиссионная камера для измерения потоков парниковых газов, установленная на участке облесенного болота
© Фото : Виктория Колотыгина, ТюмГУ
1 из 2
© Фото : Виктория Колотыгина, ТюмГУПортативный инфракрасный газоанализатор, соединенный с эмиссионной камерой, установлено на открытом участке Обского болота
Портативный инфракрасный газоанализатор, соединенный с эмиссионной камерой, установлено на открытом участке Обского болота
Портативный инфракрасный газоанализатор, соединенный с эмиссионной камерой, установлено на открытом участке Обского болота
© Фото : Виктория Колотыгина, ТюмГУ
2 из 2
Эмиссионная камера для измерения потоков парниковых газов, установленная на участке облесенного болота
© Фото : Виктория Колотыгина, ТюмГУ
1 из 2
Портативный инфракрасный газоанализатор, соединенный с эмиссионной камерой, установлено на открытом участке Обского болота
© Фото : Виктория Колотыгина, ТюмГУ
2 из 2
Углекислый газ, как и метан, является парниковым газом, но потенциал глобального потепления у метана выше, чем у углекислого газа. Поэтому необходимо учитывать баланс этих газов, прежде чем делать выводы о влиянии на парниковый эффект, уточнила эксперт.
В ТюмГУ отметили, что в рамках проведенного исследования коллективом была отмечена возможная перспектива использования изотопного состава растворенного неорганического углерода (delta13C-DIC) для определения площади распространения загрязнения.
"В своей работе мы определяли взаимосвязь эмиссии парниковых газов с характеристиками растворенного неорганического углерода, чтобы понять, можно ли их использовать как индикатор. Было установлено, что маркером загрязнения может являться изотопный состав растворенного неорганического углерода", — сообщила Колотыгина.
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Коллектив специалистов планирует углубить исследования процессов генерации и выброса метана в атмосферу. Работа проводилась в рамках Гранта президента MK-1684.2022.1.5. Изотопный состав изучен в рамках мегагранта Carborus и при поддержке программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
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