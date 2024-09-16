https://ria.ru/20240916/bezopasnost-1972896286.html
"Рособоронэкспорт" представит в Африке комплексы защиты бронетехники
"Рособоронэкспорт" представит в Африке комплексы защиты бронетехники - РИА Новости, 16.09.2024
"Рособоронэкспорт" представит в Африке комплексы защиты бронетехники
"Рособоронэкспорт" на международной выставке Africa Aerospace&Defence 2024 в Претории (ЮАР) впервые представит в Африке современные комплексы защиты... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:06
2024-09-16T09:06
2024-09-16T09:06
безопасность
технологии
африка
претория
юар
александр михеев
рособоронэкспорт
титан (клин)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на международной выставке Africa Aerospace&Defence 2024 в Претории (ЮАР) впервые представит в Африке современные комплексы защиты бронетехники от беспилотников, в том числе радиопоглощающий материал "Накидка" и комплекты динамической защиты для танков, сообщила пресс-служба компании. На выставке, которая пройдет 18-22 сентября на базе ВВС Waterkloof Centurion, "Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию, в рамках которой презентуется более 250 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. "Большинство экспонатов имеют успешный опыт реального применения и модернизируются с учетом реалий современных боевых действий", - отмечает "Рособоронэкспорт". "Современные военные конфликты показали необходимость дополнительной защиты бронетехники от новых угроз – беспилотных средств разведки и поражения. "Рособоронэкспорт" впервые на африканском континенте выставляет современные комплексы защиты бронетехники. Среди них – радиопоглощающий материал "Накидка", существенно снижающий тепловую и радиолокационную заметность техники, решетчатые экраны и комплекты динамической защиты для танков и лёгкой бронетехники", - говорится в сообщении. Один из основных акцентов на экспозиции "Рособоронэкспорта" сделан на возможностях российских колёсных бронеавтомобилей по транспортировке механизированных подразделений, оказанию огневой поддержки, а также эвакуации раненых и оказанию первой медицинской помощи. Компания представит получившие высокие оценки в ходе боевого применения бронеавтомобили "Тайфун-К", ЗА-СпН "Титан", З-СТС "Ахмат", "Спартак", "Тигр" и модернизированный защищённый санитарный автомобиль "Линза", собранный полностью из российских комплектующих в рамках программы импортозамещения. Для делегаций военно-воздушных сил на Africa Aerospace&Defence 2024 будут показаны современные российские военно-транспортные и боевые самолёты и вертолёты, а также учебно-боевой Як-130, модернизированный вариант которого в 2024 году презентован для продвижения на мировой рынок. В сегменте беспилотных летательных аппаратов на российской экспозиции представляются разведывательно-ударный БпЛА "Орион-Э", разведывательные комплексы "Орлан-10Е" и "Орлан-30", БпЛА S-350 "Скат" и барражирующий боеприпас "Куб-Э". Для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений "Рособоронэкспорт" предложит на своём стенде широкую номенклатуру стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова "двухсотой" серии, АК-15, АК-308 и АК-19. Также посетители экспозиции компании смогут ознакомиться с российскими снайперскими винтовками Чукавина и Драгунова (со складным прикладом), пистолетами МПЛ, ПЛК, МПЛ-1, "Викинг" и пистолетом-пулемётом ППК-20. При демонстрации стрелкового оружия будут показаны возможности ОПК России по созданию стрелковых комплексов "оружие – боеприпас – прицельный комплекс". В рамках этой концепции "Рособоронэкспорт" презентует различные тепловизионные и оптические прицелы. Органам правопорядка компания предложит широкий спектр нелетальных средств: травматический пистолет ПБ-4СП "Оса", многофункциональные щиты, светозвуковые, дымовые, аэрозольные и раздражающие ручные гранаты. Делегациям африканских стран, имеющих выход к морю, "Рособоронэкспорт" продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160, скоростные многоцелевые, штурмовые и десантно-штурмовые катера и лодки типа БК-10, БК-16. В ходе деловой программы выставки "Рособоронэкспорт" проведёт встречи и переговоры с представителями всех видов вооруженных сил и силовых структур стран Африки. Компания также продолжит укреплять связи с локальными предприятиями оборонной промышленности для развития индустриального партнёрства в регионе. "Рособоронэкспорт" успешно сотрудничает более чем с 40 странами Африки и постоянно расширяет географию присутствия на континенте, в том числе благодаря активному участию в выставках. Мы помогаем своим партнёрам в регионе укреплять обороноспособность и суверенитет, адекватно отвечать на современные угрозы безопасности, связанные с организованной преступностью и терроризмом. Кроме того, совместные проекты и трансфер российских технологий дают стимул к развитию промышленности африканских стран", – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приведены в сообщении.
https://ria.ru/20240812/reb-1965579294.html
https://ria.ru/20240617/flot-1953414405.html
https://ria.ru/20240812/rosoboroneksport-1965575600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, африка, претория, юар, александр михеев, рособоронэкспорт, титан (клин), як-130, ак-308, ак-19
Безопасность, Технологии, Африка, Претория, ЮАР, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Титан (Клин), Як-130, АК-308, АК-19
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на международной выставке Africa Aerospace&Defence 2024 в Претории (ЮАР) впервые представит в Африке современные комплексы защиты бронетехники от беспилотников, в том числе радиопоглощающий материал "Накидка" и комплекты динамической защиты для танков, сообщила пресс-служба компании.
На выставке, которая пройдет 18-22 сентября на базе ВВС Waterkloof Centurion, "Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию, в рамках которой презентуется более 250 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. "Большинство экспонатов имеют успешный опыт реального применения и модернизируются с учетом реалий современных боевых действий", - отмечает "Рособоронэкспорт".
"Современные военные конфликты показали необходимость дополнительной защиты бронетехники от новых угроз – беспилотных средств разведки и поражения. "Рособоронэкспорт" впервые на африканском континенте выставляет современные комплексы защиты бронетехники. Среди них – радиопоглощающий материал "Накидка", существенно снижающий тепловую и радиолокационную заметность техники, решетчатые экраны и комплекты динамической защиты для танков и лёгкой бронетехники", - говорится в сообщении.
Один из основных акцентов на экспозиции "Рособоронэкспорта" сделан на возможностях российских колёсных бронеавтомобилей по транспортировке механизированных подразделений, оказанию огневой поддержки, а также эвакуации раненых и оказанию первой медицинской помощи.
Компания представит получившие высокие оценки в ходе боевого применения бронеавтомобили "Тайфун-К", ЗА-СпН "Титан", З-СТС "Ахмат", "Спартак", "Тигр" и модернизированный защищённый санитарный автомобиль "Линза", собранный полностью из российских комплектующих в рамках программы импортозамещения.
Для делегаций военно-воздушных сил на Africa Aerospace&Defence 2024 будут показаны современные российские военно-транспортные и боевые самолёты и вертолёты, а также учебно-боевой Як-130, модернизированный вариант которого в 2024 году презентован для продвижения на мировой рынок.
В сегменте беспилотных летательных аппаратов на российской экспозиции представляются разведывательно-ударный БпЛА "Орион-Э", разведывательные комплексы "Орлан-10Е" и "Орлан-30", БпЛА S-350 "Скат" и барражирующий боеприпас "Куб-Э".
Для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений "Рособоронэкспорт" предложит на своём стенде широкую номенклатуру стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова "двухсотой" серии, АК-15, АК-308 и АК-19. Также посетители экспозиции компании смогут ознакомиться с российскими снайперскими винтовками Чукавина и Драгунова (со складным прикладом), пистолетами МПЛ, ПЛК, МПЛ-1, "Викинг" и пистолетом-пулемётом ППК-20.
При демонстрации стрелкового оружия будут показаны возможности ОПК России по созданию стрелковых комплексов "оружие – боеприпас – прицельный комплекс". В рамках этой концепции "Рособоронэкспорт" презентует различные тепловизионные и оптические прицелы.
Органам правопорядка компания предложит широкий спектр нелетальных средств: травматический пистолет ПБ-4СП "Оса", многофункциональные щиты, светозвуковые, дымовые, аэрозольные и раздражающие ручные гранаты.
Делегациям африканских стран, имеющих выход к морю, "Рособоронэкспорт" продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160, скоростные многоцелевые, штурмовые и десантно-штурмовые катера и лодки типа БК-10, БК-16.
В ходе деловой программы выставки "Рособоронэкспорт" проведёт встречи и переговоры с представителями всех видов вооруженных сил и силовых структур стран Африки. Компания также продолжит укреплять связи с локальными предприятиями оборонной промышленности для развития индустриального партнёрства в регионе.
"Рособоронэкспорт" успешно сотрудничает более чем с 40 странами Африки и постоянно расширяет географию присутствия на континенте, в том числе благодаря активному участию в выставках. Мы помогаем своим партнёрам в регионе укреплять обороноспособность и суверенитет, адекватно отвечать на современные угрозы безопасности, связанные с организованной преступностью и терроризмом. Кроме того, совместные проекты и трансфер российских технологий дают стимул к развитию промышленности африканских стран", – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приведены в сообщении.