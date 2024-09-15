https://ria.ru/20240915/nato-1972766240.html

В НАТО считают Россию врагом, заявил Пушков

В НАТО считают Россию врагом, заявил Пушков - РИА Новости, 15.09.2024

В НАТО считают Россию врагом, заявил Пушков

В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с НАТО не может быть, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T00:17

2024-09-15T00:17

2024-09-15T00:17

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йенс столтенберг

алексей пушков

джон кирби

нато

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с НАТО не может быть, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее в субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что по-прежнему считает возможным диалог с Россией, однако, по мнению генсека НАТО, возможный диалог должен вестись в сочетании с мерами по укреплению обороны и сдерживания. "Такие заявления мы слышали десятки раз, но вместо диалога всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз. Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнером по диалогу", - написал Пушков. По его мнению, заявления Столтенберга - риторика, целью которой является успокоение общества. Пушков отметил, что снятие ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия по территории России вызывает беспокойство у части общества, а Столтенберг хочет его успокоить, "делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге". В пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

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россия, киев, сша, йенс столтенберг, алексей пушков, джон кирби, нато, совет федерации рф, в мире